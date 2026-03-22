Ordenan la retirada inmediata de estas hamburguesas de pollo del súper en España y piden que no se consuman

Las claves nuevo Generado con IA La AESAN ha ordenado la retirada inmediata de la hamburguesa de pollo ultracongelada Burkebab de la marca Simon’s Food por presencia de salmonela. El producto afectado se vende en bolsas de tres unidades (240g), con fecha de consumo preferente en enero de 2027 y fecha de congelación de enero de 2026. La distribución inicial fue en Castilla y León, aunque podría haber llegado a otras comunidades autónomas. Se recomienda no consumir este producto y acudir al médico si se presentan síntomas como diarrea, vómitos o fiebre tras su ingesta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido una nueva alerta alimentaria tras detectar la presencia de salmonela en un producto comercializado en España, según la información trasladada recientemente por las autoridades sanitarias autonómicas.

En concreto, el aviso afecta al producto Burkebab, una burger de pollo ultracongelada de la marca Simon’s Food, que ha dado positivo en la presencia de esta bacteria, lo que ha activado los protocolos de seguridad alimentaria.

La notificación ha sido comunicada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, el canal habitual para alertar de riesgos que pueden afectar a la salud pública relacionados con alimentos y materiales en contacto con ellos.

El producto implicado se comercializa en formato de bolsa con tres unidades, con un peso total de 240 gramos, y debe conservarse en condiciones de ultracongelación para garantizar su correcto estado.

Según los datos facilitados, la fecha de consumo preferente es enero de 2027, mientras que la fecha de congelación corresponde al 27 de enero de 2026, lo que permite identificar con precisión las unidades afectadas.

Una infección común

La AESAN ha recomendado de forma expresa a los consumidores que tengan este producto en su domicilio que se abstengan de consumirlo, como medida preventiva ante el riesgo de infección alimentaria.

Por el momento, no se ha informado de posibles personas afectadas, aunque las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia activa para detectar cualquier caso que pudiera estar relacionado con el consumo de este alimento contaminado.

La distribución inicial del producto se ha realizado en Castilla y León, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones comerciales posteriores, algo habitual en este tipo de productos.

La información ha sido trasladada a todas las comunidades autónomas para que verifiquen la retirada del producto de los canales de comercialización y eviten que continúe disponible para los consumidores.

Las autoridades sanitarias también recuerdan que, en caso de haber ingerido este alimento y presentar síntomas compatibles, es importante acudir a un centro de salud para una evaluación médica adecuada.

¿Qué es la salmonelosis? Se trata de una de las infecciones alimentarias más frecuentes, provocada por bacterias del género Salmonella que se transmiten principalmente a través de alimentos contaminados.

Los síntomas más habituales incluyen diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza, y suelen aparecer horas o días después de la ingesta del alimento en mal estado, pudiendo variar en intensidad según la persona.

Esta bacteria puede sobrevivir en distintas condiciones ambientales y multiplicarse en un amplio rango de temperaturas, lo que la convierte en un riesgo relevante si no se respetan las condiciones de conservación.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad alimentaria, especialmente en productos cárnicos y preparados congelados, donde una mala manipulación puede favorecer la proliferación de microorganismos.