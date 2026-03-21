El Ministerio de Consumo amplía la alerta alimentaria de este producto del súper en España y pide que no se tome

Las claves nuevo Generado con IA La Aesan ha ampliado la alerta alimentaria sobre azúcar de coco sin refinar de la marca Auchan por la presencia de sulfitos no declarados. La alerta afecta a ocho lotes distintos de este producto, comercializado en bolsas de 500 gramos. El consumo del producto supone un riesgo para personas con intolerancia a los sulfitos, aunque no representa peligro para la población general. Se recomienda a los consumidores intolerantes a los sulfitos que no consuman este azúcar y contacten con las autoridades sanitarias si tienen dudas.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), organismo adscrito al Ministerio de Consumo, ha ampliado una alerta alimentaria que se dirige en específico a las personas con intolerancia a los sulfitos.

Y es que han detectado este compuesto en el etiquetado de un producto alimentario que se comercializa en España. Según el aviso oficial, se trata de un azúcar de coco sin refinar de la marca Auchan.

Este producto se comercializa en bolsas de plástico y tiene un peso de 500 gramos por unidad. En esta actualización, la alerta ya no afecta a un único lote, sino a un total de ocho. En concreto, los lotes implicados son L/1004BE, L/0203BE, L/0504BE, L/1005BE, L/0110BE, L/0407BE, L/0512BE y L/1111BE, en cuya composición se ha identificado la presencia de sulfitos no incluidos en la etiqueta.

Esto supone un posible riesgo para quienes son sensibles o intolerantes a esta sustancia, ya que puede desencadenar diversas reacciones adversas, pero no representa ningún peligro para la población general.

El Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) ha trasladado esta información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, lo que ha permitido activar las gestiones necesarias para verificar la retirada de los lotes implicados de los canales de comercialización.

Abstenerse de tomarlo

Desde AESAN, se recomienda a quienes tengan este azúcar de coco en su domicilio y sean intolerantes a los sulfitos que se abstengan de consumirlo y que contacten con las autoridades sanitarias o con el punto de venta si tienen dudas.

La legislación alimentaria obliga a que los sulfitos se indiquen de forma clara en el etiquetado cuando superan determinados niveles (normalmente 10 mg/kg), precisamente para proteger a los consumidores sensibles frente a estas reacciones indeseadas.

Y es que se trata de aditivos muy comunes utilizados como conservantes y antioxidantes en alimentos y bebidas. Sin embargo, una parte de la población tiene una alta sensibilidad a estas sustancias.

Su consumo accidental puede provocar reacciones adversas de distinta gravedad, como problemas respiratorios, reacciones alérgicas o trastornos gastrointestinales.

Los sulfitos forman parte de la lista de los 14 alérgenos principales de declaración obligatoria porque la transparencia en el etiquetado es la única "herramienta" preventiva con la que cuentan los consumidores vulnerables para evitar problemas de salud.

Los estudios han demostrado que las concentraciones inferiores a 10 mg/kg son demasiado bajas para desencadenar una reacción adversa, incluso entre quienes son sensibles o intolerantes a esta sustancia.

De hecho, los sulfitos pueden generarse de forma natural en pequeñas cantidades durante procesos de fermentación, como en el vino o la cerveza. Por eso el límite de 10 mg/kg ayuda a diferenciar cuándo sí (y cuándo no) suponen un riesgo.