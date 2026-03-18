Cuba tiembla durante sus peores horas: las dos placas tectónicas 'culpables' del fuerte terremoto de magnitud 6

Una persona observa una lista de productos en una bodega este lunes, en La Habana (Cuba) EFE

Las claves nuevo Generado con IA Un terremoto de magnitud 6 sacudió la isla de Cuba, sintiéndose con especial intensidad en la zona este, durante la madrugada del martes. El epicentro se localizó a 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo, a 20 kilómetros de profundidad. No se han registrado víctimas ni daños materiales relevantes, aunque el temblor fue perceptible en varias provincias como Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. El sismo coincidió con un apagón masivo y fue provocado por la interacción de las placas tectónicas del Caribe y Norteamérica; se han producido varias réplicas posteriores.

La isla de Cuba atraviesa unos momentos especialmente complicados. A la inestabilidad económica y de recursos habitual del régimen, se ha sumado en los últimos días un apagón masivo y un terremoto que ha sacudido este país tan vulnerable.

Durante la madrugada del martes la isla vivió un seísmo de magnitud 6 que se sintió con especial fuerza en la zona este. Este tipo de sacudidas no son frecuentes en la isla caribeña y, además, ha ocurrido cuando los habitantes permanecían a oscuras.

Tan sólo 28 minutos después de la medianoche, cuando en España eran casi las 5.30 de la madrugada, los cubanos sintieron el suelo temblar bajo sus pies. El epicentro ha sido registrado a unos 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo.

Se trata de un terremoto originado a 20 kilómetros de profundidad. Por suerte, no se han registrado víctimas de ningún tipo ni daños materiales relevantes, aunque el temblor se ha podido sentir de manera evidente en toda la zona oriental de la isla.

Entre las provincias afectadas,Eltiempo.es cita Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. "Tras el movimiento principal, la actividad sísmica no se ha detenido. Se han registrado varias réplicas, algunas con magnitudes comprendidas entre 3,3 y 4,7", señala el portal.

Mantener la vigilancia

Tan sólo unas horas después se producía una de las réplicas más destacadas que ha alcanzado una magnitud de hasta 4,7. Por eso, los expertos se mantienen expectantes. Estos movimientos sugieren que la zona se mantiene activa.

"El contexto en el que se ha producido este episodio añade complejidad. El terremoto ha coincidido con un apagón generalizado que ha dejado sin electricidad a millones de personas. Se trata, además, de un nuevo episodio dentro de una crisis energética persistente en la isla", explica el portal.

El terremoto se ha producido en una zona en la que las placas tectónicas del Caribe y de Norteamérica interactúan. En cualquier caso, este tipo de temblores, si bien no son raros, suelen tener una baja intensidad y suelen producirse sin que se produzcan graves consecuencias.

Los científicos han destacado que en las últimas semanas ya se habían registrado movimientos sísmicos que indicaban una continuidad de la actividad y, por tanto, la posibilidad de que un terremoto como el que se ha producido aconteciera.

"Por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles nuevas réplicas, mientras se evalúa con mayor detalle la situación sobre el terreno en un escenario marcado por la doble presión de la inestabilidad sísmica y la crisis energética", señala Eltiempo.es.