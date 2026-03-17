Científicos españoles investigan las aguas del Atlántico cercanas a nuestro país: así cambia con la crisis climática

La principal corriente oceánica del Atlántico está a punto de colapsar: el drama que se avecina

Las claves nuevo Generado con IA Científicos españoles, junto a expertos de varios países europeos, investigan el Atlántico entre Canarias y el sur de la península para analizar el impacto de la crisis climática. El proyecto Gyrovago, de cuatro años de duración, evaluará la absorción de CO2, los efectos del calentamiento del mar, la contaminación por microplásticos y el papel de la cadena trófica. La investigación utilizará la Estación Europea de Series Temporales en el Océano (ESTOC), combinando datos históricos y nuevas campañas oceanográficas para detectar tendencias y cambios globales. Los resultados del proyecto estarán disponibles en un catálogo abierto y servirán para anticipar impactos en la biodiversidad y mejorar la gestión ambiental en regiones costeras como Canarias.

El océano Atlántico encierra bajo su superficie un sistema de corrientes y ahora un grupo de países va a estudiar una parte. Entre estos países se encuentra España y es que se va a estudiar el sector de este océano comprendido entre Canarias y el sur de la península.

Estudiarán el giro del Atlántico norte y el proyecto durará cuatro años, según ha anunciado la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan). Han llamado a esta investigación Gyrovago y se propone responder preguntas clave para la sociedad referentes a esa zona.

"Como cuánta capacidad tiene para absorber CO2, cómo está cambiando por el calentamiento del mar y las olas de calor marinas, qué papel desempeña la cadena trófica en el ciclo del carbono y cómo le afecta la contaminación por microplásticos".

Está financiado por la convocatoria Proyectos de Generación de Conocimiento 2024, Gyrovago reúne equipos de física, química y biología marina del Instituto Español de Oceanografía, las universidades de Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria y Plocan.

Pero cuenta además con colaboraciones de centros y expertos de Portugal, Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido. Plocan destaca que "una de las aportaciones diferenciales del proyecto será el uso y refuerzo de la ESTOC (Estación Europea de Series Temporales en el Océano, Islas Canarias)".

Estudio a fondo

Se trata de una estación oceánica coordinada por Plocan, situada al norte de Gran Canaria y reconocida internacionalmente por su larga serie de observación de variables físicas y biogeoquímicas.

Plocan precisa que ESTOC forma parte de las infraestructuras de investigación europeas ICOS (Sistema Integrado de Observación del Carbono) y EMSO (Observatorio Europeo Multidisciplinario del Fondo Marino y de la Columna de Agua).

Se integra a su vez en el esfuerzo europeo de observación oceánica sostenida y en la generación de series temporales y datos de referencia para comprender mejor el sistema océano–clima.

Plocan considera que la continuidad de estas series temporales permite detectar tendencias, separar variabilidad natural de señales de cambio global y aportar contexto a las campañas oceanográficas, conectando las capacidades de observación local con procesos de gran escala del Atlántico nororiental.

No obstante, aclara que Gyrovago combinará análisis de datos históricos con nuevas observaciones, incluyendo dos campañas oceanográficas de 25 días cada una (en invierno y otoño) y tareas específicas de mantenimiento del observatorio.

Y avanza que los resultados ayudarán a anticipar impactos en la biodiversidad y la pesquería, mejorar la gestión ambiental y orientar decisiones públicas frente al cambio climático, con especial relevancia para regiones costeras como Canarias, donde el océano es una fuente estratégica de riqueza, empleo y seguridad alimentaria.

En todo caso, los datos generados por el proyecto se pondrán a disposición pública en un catálogo abierto de datos de referencia, facilitando su uso por parte de la comunidad investigadora, administraciones y ciudadanía, anuncia.