Tailandia cambia lo que sabíamos sobre las arañas: encuentran una especie que es mitad hembra y mitad macho

Las claves nuevo Generado con IA Científicos en Tailandia descubrieron una nueva especie de araña, Damarchus inazuma, con ginandromorfismo bilateral: mitad de su cuerpo es hembra y la otra mitad macho. La araña presenta diferencias de color entre los dos lados: el femenino es naranja intenso y el masculino gris azulado, lo que inspiró su nombre basado en un personaje de manga. El fenómeno se debe a un error en la división celular durante el desarrollo embrionario, generando cromosomas sexuales distintos en cada mitad del cuerpo. Este tipo de ginandromorfismo también se ha observado en otras especies como mariposas y aves, y ayuda a los científicos a estudiar la determinación del sexo en animales.

La naturaleza no siempre es como esperamos. Un ejemplo es un hallazgo en los bosques de Tailandia que captó la atención científica internacional. Se trata de una araña con el cuerpo dividido en dos sexos distintos, un raro fenómeno llamado ginandromorfismo bilateral.

El ejemplar fue identificado como una nueva especie, Damarchus inazuma, por científicos vinculados a la Universidad de Chulalongkorn. El análisis confirmó una división sorprendentemente precisa según la cual el lado izquierdo presenta rasgos femeninos mientras el derecho desarrolla características masculinas.

La diferencia es visible incluso en la coloración. La mitad femenina luce un intenso tono naranja, mientras el flanco masculino muestra tonalidades gris azulado. Ese contraste inspiró el nombre de la especie, tomado del personaje Inazuma del manga japonés One Piece.

Los investigadores localizaron el arácnido cerca de una carretera en la provincia de Kanchanaburi, en el oeste de Tailandia, cerca de la frontera con Myanmar. Los ejemplares fueron extraídos manualmente de sus madrigueras tras excavar pequeñas entradas en el suelo.

Estas especies, conocidas como "wishbone spiders", construyen madrigueras subterráneas revestidas de seda con forma de Y. Desde esos refugios acechan a los insectos que pasan cerca de la entrada, un comportamiento típico de muchas arañas primitivas.

El entomólogo Chawakorn Kunsete, autor principal del estudio, explicó que todo comenzó tras ver una fotografía del extraño ejemplar. Según relató, "la imagen de una araña ginandromorfa captó inmediatamente mi interés".

Tras contactar con el recolector, Kunsete sospechó que el animal era algo más que una rareza. "Pronto comprendí que el espécimen no solo era ginandromorfo, sino también morfológicamente distinto de cualquier especie descrita anteriormente", explicó.

El estudio también describe diferencias notables entre los sexos. Los machos miden alrededor de 1,5 centímetros de cuerpo, mientras que las hembras alcanzan tamaños mayores y presentan una coloración naranja intensa combinada con abdomen gris oscuro.

Además, los científicos observaron que el animal mostraba un comportamiento defensivo marcado. Durante el trabajo de campo, Kunsete relata que la araña levantaba los colmillos e incluso producía pequeñas gotas en las puntas.

"No existen estudios formales sobre el veneno de esta especie ni registros de mordeduras", señaló el investigador. Aun así, considera probable que posea veneno, como ocurre con familias relacionadas de arañas excavadoras.

El fenómeno que explica su peculiar anatomía es el ginandromorfismo bilateral. En estos casos, un error temprano en la división celular provoca que cada mitad del cuerpo desarrolle cromosomas sexuales diferentes.

Según Kunsete, los científicos aún debaten qué provoca este fenómeno. El equipo propone que podría originarse por alteraciones en los cromosomas sexuales durante el desarrollo temprano, quizá influenciadas por virus, parásitos u otros factores ambientales.

El investigador también subraya que no debe confundirse con el hermafroditismo. "Los hermafroditas poseen órganos reproductores masculinos y femeninos de forma natural, mientras que los ginandromorfos aparecen en especies donde normalmente solo existe un sexo".

En el caso de esta araña, el ejemplar presentaba órganos reproductores femeninos internos llamados espermatecas. Sin embargo, carecía de los pedipalpos masculinos necesarios para transferir esperma durante el apareamiento.

No es un caso aislado

Por ese motivo, su capacidad reproductiva en la naturaleza sería limitada. El propio equipo señala que solo técnicas experimentales, como la inseminación artificial, podrían permitir comprobar si un individuo así puede reproducirse.

El ginandromorfismo aparece cuando un error en la división del embrión reparte cromosomas sexuales distintos en diferentes partes del cuerpo. El resultado son animales que funcionan como mosaicos biológicos, mitad macho y mitad hembra.

Las mariposas ofrecen algunos de los ejemplos más llamativos. En ciertos individuos, una mitad de las alas muestra los colores intensos del macho mientras la otra conserva los patrones discretos característicos de la hembra.

En aves también se han documentado casos sorprendentes. Algunos cardenales rojos norteamericanos aparecen divididos verticalmente: un lado exhibe el rojo brillante de los machos y el otro mantiene el gris apagado típico de las hembras.

Para la biología evolutiva, estos organismos representan auténticos experimentos naturales. Analizarlos permite comprender mejor cómo se determina el sexo en los animales y por qué, en ocasiones, la genética rompe sus propios patrones.