Albert Einstein, físico alemán: "El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón"

Las claves nuevo Generado con IA Albert Einstein advirtió que el verdadero peligro no reside en la bomba atómica, sino en el corazón del hombre. Su reflexión surgió tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde varias potencias mundiales desarrollaban armas nucleares. A pesar de la proliferación nuclear, durante 80 años se ha evitado una guerra global, pero la amenaza persiste por los actuales conflictos internacionales. Además de la teoría de la relatividad, Einstein contribuyó a inventos como los paneles solares, los láseres, los GPS y las cámaras digitales.

Albert Einstein (1879-1955) es probablemente el físico más famoso de la historia por haber desarrollado, entre otros descubrimientos científicos, la teoría de la relatividad, que le hizo ganar el Premio Nobel de Física en 1921.

Además de su sabiduría científica, a lo largo de su vida el físico alemán dejó infinidad de reflexiones que todavía están vigentes a día de hoy, 70 años después del fallecimiento de uno de los cerebros más importantes de la historia.

Al padre de la teoría de la relatividad se le atribuye la siguiente cita: "El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón", dicha en un contexto bélico tras la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos, la Unión Soviética y otras potencias mundiales apostaron por desarrollar armas nucleares.

Peligro de una Tercera Guerra Mundial

Así, como ocurre con cualquier arma de destrucción masiva, el peligro no es su existencia, sino que sean las personas más perversas las que tengan su control, sostuvo Einstein.

Tras la victoria del bando de los aliados ante los nazis, comenzó un periodo marcado por la búsqueda de la paz y las relaciones multilaterales entre naciones. En estos 80 años ha habido conflictos armados terroríficos, pero las potencias nucleares no han utilizado las armas que podrían suponer la liquidación del planeta.

Un periodo de ocho décadas en el que se ha evitado entrar en la Tercera Guerra Mundial, pero que a la luz de los acontecimientos que se están produciendo en la actualidad en diferentes partes del mundo como Ucrania, Rusia, Taiwán, China, Oriente Medio y Estados Unidos, la frase del físico alemán vuelve a cobrar fuerza.

Sobre todo por el hecho de que hay un número importante de países (Estados Unidos, Israel, Francia, Reino Unido, China, Corea del Norte, Rusia, India y Pakistán) que han desarrollado armas nucleares y que, en el caso de que estos conflictos escalen definitivamente, se podría desencadenar una guerra atroz con millones de víctimas.

Otros inventos de Einstein

De hecho, en la película Oppenheimer (2023), ambientada en el desarrollo contrarreloj por parte de Estados Unidos de la bomba atómica durante la IIGM, Einstein tiene su parte de protagonismo porque sugiere al protagonista y artífice del artefacto nuclear, Robert Oppenheimer, que su creación puede tener consecuencias devastadoras. "Ahora es tu turno de lidiar con las consecuencias de tu logro", le espeta Einstein a su compañero de gremio.

Además de la teoría de la relatividad, el científico alemán nacionalizado estadounidense también asentó durante su carrera profesional las bases teóricas para inventos tan relevantes como los paneles solares (el efecto fotoeléctrico), los láseres (por la emisión estimulada), los navegadores GPS y las cámaras digitales (relatividad y efecto fotoeléctrico).