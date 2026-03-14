Rafael Prieto, el matemático que pasó de lograr detener al día a 120 personas en México a tratar de acabar con Boko Haram

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Prieto-Curiel es un matemático mexicano que aplicó modelos matemáticos para combatir la delincuencia y los cárteles en México. Su trabajo en el C5 de Ciudad de México permitió aumentar de uno a 120 los detenidos diarios mediante el análisis estratégico de datos. Desarrolló un modelo matemático que estimó que los cárteles mexicanos emplean a 175.000 personas y predijo que duplicar los encarcelamientos podría aumentar la violencia. Actualmente, Prieto-Curiel aplica sus modelos para combatir el crimen organizado en otros países, como Nigeria, usando enfoques similares a los aplicados en México.

De pequeño, Rafael Prieto-Curiel soñaba con ser astronauta pero terminó combatiendo contra una de las mayores lacras que afecta a su país natal: los cárteles mexicanos. Y lo hace de una forma particular, pues no es policía ni político sino matemático.

Los designios para que dos mundos tan dispares se cruzaran se dieron desde bien temprano en su carrera. Tras haber estudiado Matemáticas Aplicadas, comenzó a trabajar en una consultora financiera.

"Fue como venderle mi alma al diablo", recuerda Prieto-Curiel en una conversación con EL ESPAÑOL por videollamada. "Pensé en lo que pondría en mi epitafio: 'Hizo al rico más rico'". La sensación que le dejó este pensamiento resultó tan desagradable que decidió renunciar al puesto.

Lo que no supo entonces era que al poco tiempo llegó el que fue el trabajo de su vida, aunque en su familia no lo vieron así: "¿Estás loco, qué te pasa?", le espetó su madre cuando le dijo que iba a hacer una entrevista para trabajar en el actual C5 de la Ciudad de México.

Se trata del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. A día de hoy está considerado como uno de los centros más avanzados de videovigilancia de América Latina, pero al ingresar él, apenas recién creado, las condiciones eran distintas.

"Datos", que no "matemáticas"

Le pidieron que si tenía ordenador y silla se los llevara porque si no no iba a tener con qué ni dónde trabajar. Por si no fuera suficiente, el horario no podía ser más exigente: de ocho de la mañana a 10 de la noche.

"La oferta laboral era terrible", pero, aun con todo, decidió aceptarla creyendo que tan solo serían tres semanas, que se acabaron convirtiendo en cinco años. Al principio, eso sí, se le volvió rutinario.

Y es que su labor consistía en elaborar informes diarios en los que registrar los delitos que se habían producido en el día, el lugar de los mismos y poco más. Como los hacía en apenas dos horas, el resto del día lo dedicaba a pensar qué se podía hacer con todos estos datos.

Así fue como le nombraron director de análisis estratégico, tras haber ocupado unos meses el de subdirector de estadística. El nuevo cargo le permitió colaborar con el departamento de policía para desarrollar un modelo matemático con el que analizar los focos de delincuencia.

Fotografía del C5 de Ciudad de México en el que Prieto-Curiel trabajó durante cinco años. EFE Mario Guzmán

Pese a que había miles de cámaras de seguridad instaladas por Ciudad de México, solo unos pocos policías monitoreaban estas imágenes; y para escoger cuáles ver se basaban en su experiencia patrullando las calles.

Prieto-Curiel se dio cuenta de que podía corroborar con los datos si aquellas decisiones estaban siendo acertadas. Para ello, desarrolló un modelo basado en la información de los antecedentes penales de los últimos tres años, lo que incluía tanto el delito como cuándo y dónde se cometió.

"Era como programar un cerebro para que aprenda y nos diga qué cámaras son las que hay que ver". Con la mejora que tuvieron es fácil decir que aquel joven veinteañero tenía razón, pero en el momento sus compañeros policías no lo vieron así: "Me pendejeaban al máximo".

Y eso que jamás utilizó el concepto "matemáticas" porque "no vende". Prefirió utilizar el de "datos", los cuales les mostraba para hacerles ver que si le hubieran hecho caso, habrían detectado un mayor número de delitos de los que en realidad detectaban.

Viendo que seguían teniendo malos resultados, uno de sus jefes decidió darle una oportunidad al modelo que proponía el primer matemático que tenía el C5 de la Ciudad de México. Aunque "las ecuaciones solas no lo resuelven todo", la situación sí que comenzó a mejorar.

Al año, lograban detener a 120 delincuentes al día, mientras que al principio sólo capturaban a uno. "Pasamos de un coche de alta gama a uno viejito", dice Prieto-Curiel en referencia al gasto en impuestos que pasó a tener un delito con este nuevo modelo.

Matemáticas contra los cárteles

Aun siendo matemático, sentía que había problemas que le excedían, por lo que se decidió a hacer un máster en Estadística en la prestigiosa University College de Londres. Se marchó creyendo que volvería en un año, pero nunca más lo hizo.

En ese tiempo descubrió que con la investigación también podía trabajar contra crímenes, delitos y cárteles. Sobre estos últimos se preguntaba cómo era posible que siguieran sobreviviendo.

De aquella pregunta surgió el nuevo modelo matemático que desarrolló y que publicó, en 2023, en la revista Science en un artículo de investigación que enfureció al entonces presidente de México, Andrés Manuel López.

En él reveló que en los cárteles trabajaban unas 175.000 personas, siendo así el quinto mayor empleador del país. Una cifra que López Obrador trató de desmentir: "Eso es falso y lo puedo probar", aseguró aunque nunca llegó a hacerlo.

Además de entender el tamaño que tenían estas organizaciones, el modelo que desarrolló también trataba de buscar respuesta a qué se podía hacer en el futuro para acabar con ellas. Así fue como obtuvo el resultado más horrible de su carrera.

Y es que los cálculos demostraban que duplicar los encarcelamientos se traduciría incluso en un aumento de la violencia. "Fue muy triste ver que México está en una condición tan violenta que ni arrestando al doble de personas funciona".

Recuerda que aquel día tuvo que cerrar el ordenador y dar un largo paseo "para procesar la tragedia que era aquello". El promedio diario de asesinatos en México ha descendido en los últimos dos años, pero aún se registran 48,8.

En el citado estudio, el modelo de Prieto-Curiel también predijo que si desde el gobierno no se modificaba la estrategia actual para combatir los cárteles, habría un 40% más de víctimas para 2027, y los cárteles crecerían en un 26%.

El matemático mexicano es consciente de que desde aquella predicción ha habido cambios muy críticos tanto en los propios cárteles como a nivel político, con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

Además, cree que la situación con las drogas ha cambiado, aunque él prefiere no reducir el problema de los cárteles a estas sustancias porque "también son extorsión, secuestro y huachicol [como se conoce en el país a la venta ilegal de combustibles]".

De México a Nigeria

Los modelos matemáticos que ha desarrollado en esta última década se siguen utilizando para abordar el crimen organizado, como demuestra con su actual trabajo en el Complexity Science Hub, un centro de investigación situado en Viena que se dedica al estudio de sistemas complejos.

En las oficinas que tiene la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la capital austríaca también ha podido presentarles a cerca de una quincena de embajadores de países de América Latina que su modelo puede expandirse a otros lugares.

Prieto-Curiel publicó en 2023 un estudio que causó el rechazo del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los ejemplos que utiliza es el de Nigeria y el grupo terrorista Boko Haram. "¿Cómo es posible que cada vez sea más poderoso si se intenta acabar con él a base de muertes?", se pregunta Prieto-Curiel, que lleva trabajando desde hace siete años con la OCDE en África.

La respuesta la encuentra en su país natal. Aunque los números y el contexto sean distintos, el modelo de este grupo terrorista y el de los cárteles mexicanos "es conceptualmente el mismo".

Tiene claro que las matemáticas, por sí solas, no resolverán el problema que cientos de mentes intentan resolver en zonas de conflicto. Es probable que sean de gran ayuda. También puede que el epitafio de Prieto-Curiel haya cambiado en estos últimos años y, ahora sí, se sienta orgulloso de él.