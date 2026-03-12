Japón cambia de aliados: prescinde de la UE y apuesta por Reino Unido para impulsar la energía nuclear

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en una imagen de archivo. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Japón y Reino Unido han firmado una nueva alianza estratégica centrada en energía nuclear, energía eólica y ciberseguridad. La colaboración entre ambos países incluye también posibles acuerdos en áreas como el espacio y la inteligencia artificial, priorizando la innovación y el comercio. El acuerdo busca diversificar cadenas de suministro, especialmente en minerales críticos, y fortalecer la cooperación en tecnología química y seguridad. Japón sigue aumentando el peso de la energía nuclear en su mix energético tras el accidente de Fukushima, mientras que la inversión entre ambos países se ha multiplicado por 1,5 en cinco años.

Antes de que se celebrase la Cumbre de Energía Nuclear en París, hubo países que se decidieron a tomar decisiones drásticas en lo que respecta a su apuesta por la energía nuclear. Algunos, de hecho, adoptaron estas decisiones de forma conjunta.

Ha sido el caso de Japón y Reino Unido. Ambos países anunciaron recientemente la creación de una nueva alianza estratégica en energía nuclear y eólica y en ciberseguridad con la firma de varios memorandos de entendimiento.

También se han comprometido a estudiar otras áreas de cooperación como la espacial o la inteligencia artificial. Sus prioridades, eso sí, para esta alianza incluyen impulsar el crecimiento y la resiliencia económica a través de tres pilares: la tecnología y la innovación, la energía y el comercio.

El primer ministro británico, Keir Starmer, reconoció en la rueda de prensa celebrada en Tokio tras una cumbre con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que Japón es un importante inversor en energías renovables británicas.

El objetivo: minerales críticos

Ambos países ven potencial para avanzar y acelerar el despliegue de innovaciones en materia de energía eólica marina y potenciarán su colaboración en energía nuclear y de fusión.

Japón ha venido revisando al alza el componente de las nucleares en su mix energético en años recientes tras el apagón total a raíz del accidente de la central de Fukushima en 2011, del que se cumplen ahora 15 años.

Su objetivo es reducir su enorme dependencia de estas importaciones y lograr de forma efectiva sus metas de descarbonización. Starmer, por su parte, valoró que el comercio es también un pilar fundamental en las relaciones bilaterales.

Los dos países trabajarán para crear cadenas de suministro más diversificadas, y aludieron expresamente a los minerales críticos.

Takaichi recordó que tras cinco años de la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Japón y el Reino Unido, la inversión entre ambos países se ha multiplicado aproximadamente por 1,5.

"Pienso que este acuerdo ha contribuido de manera significativa a ello", señaló Takaichi, quien también destacó la tecnología química como "un área de cooperación prometedora".

La primera ministra nipona aseguró que los dos líderes se comprometieron a fortalecer su alianza en materia de seguridad y a acelerar el desarrollo de un nuevo modelo de caza de nueva generación, similar al que se está llevando a cabo con Italia y que contempla su inicio para 2035.

"Tenemos la intención de actualizar y mejorar periódicamente nuestra cooperación en este ámbito con un país (Reino Unido) que es un socio fundamental en materia de seguridad", añadió la nipona.

Starmer, para el que esta es su primera visita oficial al país asiático desde que asumió el cargo, agradeció a Takaichi su "cálida bienvenida" y la invitó a visitar el Reino Unido este mismo año.