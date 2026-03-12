Científicos de EEUU crean tornados de fuego para limpiar los vertidos contaminantes en el mar: un 95% de eficiencia
Un estudio en Fuel prueba “tornados de fuego” para quemar vertidos: hasta un 40% más rápido y con menos hollín, aunque depende del viento.
Más información: El descubrimiento español que permite atrapar millones de plásticos del Mediterráneo
Las claves
nuevo
Generado con IA
Científicos de EEUU han creado tornados de fuego controlados para limpiar vertidos de petróleo en el mar, logrando hasta un 95% de eficiencia.
Esta técnica mejora la quema convencional al consumir el crudo más rápido y reducir las emisiones de hollín en un 40%.
Los experimentos se realizaron en Texas con diferentes espesores de manchas de crudo, mostrando mejores resultados en ambientes calmados.
El método requiere estructuras móviles y ajustes operativos para funcionar en mar abierto, y aún necesita validación en condiciones reales.
En un vertido marino, el tiempo manda: si el crudo se dispersa, la costa y la fauna pagan la factura. La “quema in situ” lleva años como opción de emergencia, pero deja humo negro y residuos. Un nuevo enfoque quiere cambiarlo.
La propuesta es tan simple como extraña: forzar que el incendio gire y se convierta en un fire whirl, un tornado de fuego controlado. Al girar, la columna aspira aire con más eficacia, concentra calor y tiende a quemar de forma más completa.
El salto relevante es que esto ya no se ha probado solo en bancada. El estudio, publicado en la revista Fuel, describe una campaña a gran escala en el Brayton Fire Training Field (Texas A&M), con medidas de temperatura, radiación y emisiones.
El montaje intentaba imitar el mar en tierra firme: una piscina cuadrada de tres metros llena de agua, un anillo metálico de 1,5 metros para confinar el combustible y una estructura de paredes altas que inducía el flujo tangencial.
Los investigadores trabajaron con crudo HOOPS, representativo del Golfo de México, y ensayaron dos espesores de mancha: 15 mm y 40 mm. En total ejecutaron ocho pruebas, incluyendo quemas convencionales sin paredes para comparar resultados.
Contamina menos
En las condiciones más favorables, el efecto fue claro: los torbellinos quemaron el petróleo más rápido, con tasas de combustión en torno a un 40% superiores a las del fuego “en charco”. Para un derrame real, eso significa menos tiempo de expansión.
Las mediciones reportan una caída aproximada del 40% en emisiones de hollín, y en un ensayo con 15 mm se alcanzó hasta 95% de eficiencia de consumo, dejando menos residuo sólido.
Aunque el trabajo insiste en que ese rendimiento máximo aparece sobre todo con ambiente calmado: cuando el viento se vuelve variable, el vórtice pierde estabilidad, se “rompe” antes y la ventaja se reduce.
También emerge un viejo enemigo de las quemas sobre agua: el boilover. Si el calor penetra lo suficiente, el agua bajo el crudo puede vaporizar de golpe, alterar el suministro de oxígeno y enfriar o desorganizar la llama, favoreciendo apagados prematuros.
No basta con 'encender' un tornado. Hay que diseñar geometrías y estrategias operativas: relación entre radio del anillo, altura y distancia de paredes, y tolerancia a rachas. En mar abierto, además, la estructura tendría que ser móvil.
Detrás hay una cuestión de política ambiental: el método está financiado y observado con interés por organismos de seguridad y respuesta a derrames, porque promete algo raro en emergencias: rapidez con menos partículas finas. Aun así, falta validación operacional real.