Los expertos no dan crédito: descubren en las costas de España una colosal ballena de 9 metros y 6,5 toneladas sin vida

Las costas españolas aún están en shock. El pasado mes de febrero se halló en Valencia el cadáver de un rorcual común, de 9 metros de longitud y 6,5 toneladas -una barbaridad-. Los expertos de la Fundación Oceanogràfic realizan la necropsia para determinar las causas de la muerte del colosal ser.

Los expertos de la Fundación Oceanogràfic realizan la necropsia para determinar las causas de la muerte tras un operativo donde también participaron veterinarios y técnicos de la Universidad de Valencia (UV), el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), la Guardia Civil y personal del propio club náutico.

El animal fue localizado sin vida en un espigón de la bocana del Real Club Náutico de València. Una embarcación de la Fundación Azul Marino avistó al animal y notificó de inmediato a la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana, y rápidamente el equipo se dio cuenta de la gravedad de la situación.

Todavía se investigan las causas de la muerte

El rorcual común (Balaenoptera physalus) es el segundo animal más grande del planeta y es relativamente frecuente avistarlos en las costas valencianas, aunque no es habitual que aparezcan muertos o encallados en zonas portuarias próximas y frecuentadas.

Estas ballenas en cuestión pasan por aquí cada primavera, principalmente entre marzo y junio, para alimentarse de krill y plancton. Investigaciones como el Proyecto Rorcual de la Asociación EDMAKTUB han identificado más de 400 individuos en esta área, pero nunca en estas condiciones tan terroríficas y sombrías.

El cuerpo del ejemplar fallecido en cuestión fue trasladado rápidamente para realizarlo una necropsia con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento. Este tipo de estudios son cruciales para entender el estado de salud de la población de rorcuales en el Mediterráneo.

El análisis del cuerpo del rorcual no solamente ayudará a determinar las causas de su muerte -lo principal ahora mismo y lo que se está observando- sino que también proporcionará información de gran valor para la investigación y conservación de la fauna marina de nuestras aguas y alrededores.

Aunque los expertos están haciendo todo lo que pueden, están totalmente desconcertados: es común, como decíamos, encontrar estas criaturas en estas aguas, pero el estado de este rorcual ha despertado gran preocupación entre los profesionales del sector por lo que pueda revelar sobre el estado de conservación del ecosistema marino local.

Por suerte, organizaciones como la Fundación Pairi Daiza, dedicada a la protección de la biodiversidad, la investigación científica y la educación ambiental, colaboran en esta investigación aportando sus conocimientos sobre el estudio de grandes cetáceos y la preservación de los ecosistemas del mar.