Ni Pirineos ni Cazorla: el nuevo bastión del quebrantahuesos en España donde busca establecer 20 individuos en sólo un año

Las claves nuevo Generado con IA El quebrantahuesos, una especie amenazada en España, busca establecer una nueva población en la Sierra de Gredos con el objetivo de alcanzar 20 ejemplares para 2027. Actualmente existen entre 1.200 y 2.000 quebrantahuesos en España, la mayoría en los Pirineos, aunque se están reintroduciendo en otras zonas como Picos de Europa y Cazorla. Las principales amenazas para el quebrantahuesos son el envenenamiento de sus fuentes de alimento, los tendidos eléctricos y la caza ilegal, que provocan altas tasas de mortalidad. La reproducción de esta especie es muy limitada, ya que la mitad de las parejas fracasa y normalmente solo se cría un pollo al año.

Si alguna vez te has topado con un quebrantahuesos, es difícil de olvidar. Impresiona por su enorme tamaño —si abre las alas puede llegar a medir casi tres metros— y por su mirada penetrante de ojos amarillos enmarcados en un redondel rojo brillante.

A pesar de su aspecto intimidante, este ave rapaz es una especie amenazada en España y busca nuestra ayuda para no desaparecer en nuestro país. Es más, junto a Córcega, Creta y algunos puntos en los Balcanes, España es uno de sus últimos bastiones en Europa.

El quebrantahuesos español vive en los Pirineos, desde Navarra a Cataluña. Ahora intenta establecerse en las montañas del País Vasco y los españoles nos hemos propuesto reintroducirlo en Picos de Europa y en la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas.

Se considera que en España existen entre 1.200 y 2.000 quebrantahuesos, de los cuales 1.026 se encuentran en la zona de los Pirineos. Habita las zonas de montaña, donde coloca sus nidos y se alimenta de carroña de ungulados tanto salvajes como domésticos.

"El quebrantahuesos ha sido duramente perseguido a lo largo de décadas", explica SEO Birdlife. "Actualmente, el principal problema que afecta a la especie es el envenenamiento intencionado de sus principales fuentes de alimento". Esta causa mata al 26%.

Expansión de sus núcleos

La organización también explica que los tendidos eléctricos son muy peligrosos para esta especie, que suele volar bajo. "Otras amenazas que comprometen el futuro del quebrantahuesos son la caza ilegal, que supone una mortalidad de más del 30%".

También señala SEO Birdlife las intoxicaciones no intencionadas y "el plumbismo por la exposición continuada a la munición de caza, provocando un envenenamiento crónico y pérdida de aptitudes físicas". Por suerte, el quebrantahuesos también encuentra apoyos.

La Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, ha recibido dos ejemplares de estas aves en el Parque Regional de la Sierra de Gredos. Se trata de un macho y una hembra, Tormes y Gloria.

Estos nuevos vecinos de la sierra de Ávila vienen del parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Huesca. En los últimos años se han introducido un total de nueve ejemplares en este paraje del centro de la península Ibérica y el objetivo es que para 2027 sean 20.

Gredos es un punto estratégico para la conservación del quebrantahuesos porque le permite conectarse con otras poblaciones que ya existen. Ahora bien, esta especie de ave tiene una productividad muy baja, la producción de descendencia tiene un alto coste.

"Fracasa aproximadamente la mitad de las parejas que inician la reproducción y el resto produce normalmente un solo pollo al año", explica SEO Birdlife. Los quebrantahuesos, como otras aves, son monógamos, aunque a veces se encuentran tríos.