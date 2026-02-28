Ni Altamira ni Atapuerca: la "Capilla Sixtina" paleolítica que guarda 275 figuras de hace más de 40.000 años

Las claves nuevo Generado con IA El monte de Puente Viesgo, en Cantabria, alberga cuevas con arte paleolítico de más de 40.000 años de antigüedad. La Cueva de El Castillo guarda uno de los registros más completos de arte rupestre europeo, con más de 250 figuras y motivos. Las pinturas incluyen manos en negativo, animales y signos abstractos, realizados durante más de 25.000 años de actividad. El hallazgo plantea el debate sobre si los autores de las primeras figuras fueron neandertales o humanos modernos, dada su antigüedad.

Si quieres ver arte del Paleolítico, España es el lugar ideal. Aunque lo más conocido suele ser Altamira y Atapuerca, existen otras muchas localizaciones menos populares, pero también impactantes. Una de ellas está en el monte de Puente Viesgo.

Se trata de un terreno calizo en Cantabria que se ha convertido en uno de los escenarios clave para entender el origen del pensamiento simbólico humano. Bajo el Monte Castillo se abren cavidades con ocupación humana continuada durante al menos 150.000 años.

Las cuatro cuevas principales —El Castillo, Las Monedas, Las Chimeneas y La Pasiega— forman un conjunto declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2008, aunque solo dos se visitan de forma regular: El Castillo y Las Monedas.

Es en la primera donde se conserva uno de los registros parietales más completos del Paleolítico europeo, con alrededor de 250 motivos catalogados: manos negativas, animales y signos abstractos que abarcan más de 25.000 años de actividad gráfica.

Las dataciones por series de uranio realizadas en la última década han situado algunos discos rojos y manos negativas de El Castillo por encima de los 40.800 años de antigüedad. Y eso significa que puede ser una de las muestras de arte rupestre más antiguas.

Varios estilos

En el momento de su elaboración, neandertales y humanos modernos aún coexistían en Europa. Esta coincidencia ha abierto un debate clave: ¿Fueron sapiens los autores de las primeras figuras o pudieron ser neandertales con capacidad simbólica compleja?

En este complejo hay varias decenas de manos en negativo, realizadas soplando pigmento rico en óxidos de hierro alrededor de la palma. La mayoría de manos izquierdas, lo que sugiere que sus autores eran principalmente diestros.

También hay bisontes, ciervos, caballos y una gran variedad de puntos, discos, óvalos y signos geométricos que todavía no se sabe qué significan. Los diferentes estilos y técnicas permiten reconstruir la evolución del repertorio simbólico paleolítico en un único espacio.

Para la arqueología cognitiva, este tipo de conjuntos actúa como un archivo de larga duración sobre cómo se organizaban el tiempo, el territorio y los rituales en sociedades cazadoras-recolectoras del Pleistoceno.

Pese a su relevancia, la Cueva de El Castillo recibe un flujo de visitantes muy moderado en comparación con otros iconos del arte rupestre. Las visitas, de unos 45 minutos y en grupos pequeños, se regulan por motivos de conservación.

Pero siguen permitiendo al público recorrer los principales paneles mientras la investigación científica continúa afinando cronologías y autores de este arte de más de 40.000 años.