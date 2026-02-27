Farmacéuticos lo confirman: el desabastecimiento de 13.636 medicamentos en España pone en alerta a miles de ciudadanos

Las claves nuevo Generado con IA España enfrenta un desabastecimiento de 13.636 medicamentos, según un estudio de LUDA Partners. Entre los fármacos con mayor escasez se encuentran Ozempic, antibacterianos de uso sistémico, antidepresivos, antidiabéticos y Pixaprox para el glaucoma. El Ozempic, destinado a la diabetes tipo 2, se está usando indebidamente como medicamento para adelgazar, lo que preocupa a los expertos. Una de las causas del desabastecimiento es que los precios de los medicamentos en España son menos atractivos que en otros países, lo que lleva a laboratorios y distribuidores a priorizar otros mercados.

La calidad de un país se puede medir de muchas maneras, pero una de las más destacadas es comprobar su sistema de salud y, en particular, si los ciudadanos pueden tener acceso a los medicamentos.

En los países desarrollados no se suele hablar de desabastecimiento de fármacos, pero la realidad es que hay temporadas en las que sí se puede llegar a producir una falta de medicamentos que pone en alerta a miles de ciudadanos que los necesitan para preservar su salud.

Según un estudio realizado por LUDA Partners, una red digital que conecta a miles de farmacias en España y que trabaja desde 2017 en temas de desabastecimiento, en estos momentos en España hay una carencia de 13.636 medicamentos en farmacias.

¿Qué tipo de medicamentos faltan?

Así lo ha confirmado Sara Seco, responsable del estudio, en una entrevista con el programa La Mirada Crítica, donde además han recopilado una serie de testimonios de personas afectadas por esta circunstancia.

Los medicamentos que escasean son "Ozempic, antibacterianos de uso sistémico, antidepresivos, antidiabéticos y Pixaprox para el glaucoma", ha confirmado la experta.

Ha hecho hincapié especialmente en el Ozempic, que sirve para tratar la diabetes tipo 2 en adultos y que, combinado con dieta y ejercicio, reduce los riesgos cardiovasculares.

Sin embargo, en los últimos tiempos se está empleando más como atajo para adelgazar, práctica que los expertos consideran nociva y un peligro muy serio si se toma sin ser prescrito.

La joven investigadora no aclara durante la entrevista si uno de los motivos del desabastecimiento de este medicamento es el uso abusivo y sin receta de Ozempic, pero sí ha precisado que una de las causas principales de la falta de medicamentos en general son los precios.

"En el desabastecimiento, además de que estamos en un pico de demanda por las alergias, influyen los precios. Los precios en España son menos atractivos que en otros países", sostiene.

Tecnología española

Con esto quiere decir que, como aquí estos productos médicos se pagan más baratos que en otros países, los laboratorios y distribuidores de fármacos prefieren enviarlos a otros mercados mejor pagados.

Por otra parte, aunque no solucione directamente el desabastecimiento, Sara ha recordado que en España se aplica una tecnología de gran utilidad que permite conectar a todas las farmacias, lo que facilita que los clientes puedan localizar el establecimiento más cercano donde encontrar el fármaco que necesitan.