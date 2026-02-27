Los ecólogos no dan crédito: la población de peces se desploma un 7,2% y la situación es "profundamente preocupante"

Los ecólogos no dan crédito: el calentamiento de los océanos ya es "profundamente preocupante" y elimina vida marina

La conversación alrededor del cambio climático y el calentamiento global no para y ahora los expertos expresan su preocupación por un importante cambio en los océanos: la desaparición de la biodiversidad está ocurriendo y los ecólogos no dan crédito.

Un reciente estudio publicado en Nature confirma que estamos viviendo una pérdida preocupante de la vida marina, y todo por el aumento de temperatura de las aguas. Las cifras marean: la población de peces cae un 7,2% por cada 0,1 ºC de aumento de la temperatura, y los profesionales quieren que el mundo tome conciencia de ello.

La investigación, liderada por la Universidad de Tel Aviv y en la que participó Chaikin como investigadora principal, analizó décadas de datos sobre la temperatura del fondo marino y la biomasa de peces a nivel global.

Shahar Chaikin, ecóloga marina del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España y responsable del estudio en cuestión publicado en la revista mencionada, es clara: cuanto más se calienta el fondo marino, más peces mueren, y cada vez a mayor velocidad.

"En pocas palabras, cuanto más rápido se calienta el fondo del océano, más rápido perdemos peces", asegura Chaikin, hablando de que pronto podemos ser testigos de una pérdida generalizada si la situación no se revierte, lo que sería fatal para el planeta en su totalidad.

"Una pérdida de vida marina asombrosa"

"Una disminución del 7,2 % por cada décima de grado por década puede parecer pequeña. Pero, agravada con el tiempo y en cuencas oceánicas enteras, representa una pérdida de vida marina asombrosa y profundamente preocupante". Es decir, que cada vez es más complicado que los animales del mar sobrevivan.

Las especies que viven cerca del fondo son mucho más vulnerables de lo que se pensaba, ya que no tienen la misma capacidad de migración rápida que las especies de superficie, y eso hace que corran más riesgo de desaparecer con el paso del tiempo.

Históricamente, se creía que el fondo del océano era un refugio más estable frente al cambio climático, pero eso ha cambiado con este estudio: la pérdida del 7,2% por cada décima de grado implica que, bajo las proyecciones actuales, muchas pesquerías comerciales y ecosistemas podrían desaparecer antes de acabar este siglo.

Carlos García-Soto, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también ha arrojado luz al asunto a través de The Guardian: "El calentamiento global reduce la biomasa de peces, mientras que las olas de calor pueden generar aumentos temporales que enmascaran la tendencia subyacente".

No parece que la situación, por desgracia, vaya a cambiar a corto plazo, por lo que habrá que establecer nuevas medidas para intentar reducir esas temperaturas.