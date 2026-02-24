La Asociación Española Contra el Cáncer dispara contra Rosalía tras su polémica: "Las imágenes se pixelan… los pulmones no"

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación Española Contra el Cáncer ha lanzado una campaña contra Rosalía tras viralizarse imágenes de la cantante fumando en un pódcast. La iniciativa, titulada "Rosalía, déjalo", busca sensibilizar sobre el peligro del 'humo digital' y la normalización del tabaco en redes sociales entre jóvenes. La campaña utiliza un vídeo-rap con memes y mensajes directos para conectar con adolescentes y advertir sobre los riesgos del tabaquismo. Según datos de la Asociación, nueve de cada diez jóvenes han estado expuestos al 'humo digital' en el último mes, y el 80% de los fumadores se inicia antes de los 18 años.

Lo que parecía una entrevista más en un conocido podcast ha terminado acaparando la atención por un detalle muy concreto: la imagen de Rosalía fumando frente a los micrófonos.

Como respuesta directa a la viralización de estas imágenes, la Asociación Española Contra el Cáncer ha lanzado una potente campaña de sensibilización titulada "Rosalía, déjalo".

Esta nueva iniciativa tiene como objetivo principal hacer un llamamiento urgente para visibilizar el peligro del denominado 'humo digital', el cual expone a millones de jóvenes al tabaco y a sus consecuencias a través de las redes sociales.

Para conectar de forma natural con el público adolescente, la Asociación ha apostado por un tono fresco y simpático mediante la creación de un vídeo-rap musical.

Esta pieza audiovisual utiliza memes y clips virales para acercarse a la audiencia, lanzando un mensaje directo a la artista con letras como: "Rosalía, déjalo. Que lo valiente es soltar, volver a estar mejor. Las imágenes se pixelan… los pulmones no".

La preocupación de la entidad radica en la normalización constante del tabaquismo en los entornos digitales, donde el público joven es el más vulnerable.

Según datos del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer, nueve de cada diez jóvenes han estado expuestos al humo digital en plataformas y redes sociales durante los últimos 30 días.

Sobre este problema creciente, Laura del Horno, del área de prevención de la Asociación, explica de forma contundente que "el tabaco está directamente relacionado con la mortalidad y con el cáncer. Prevenir el cáncer pasa por mejorar los hábitos de vida, como dejar de fumar".

Asimismo, advierte de que "muchos jóvenes se inician al hábito del tabaquismo con el consumo de los nuevos dispositivos. Por lo que esta campaña pretende concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de este producto y señalar el impacto que tiene en los jóvenes la exposición al humo digital".

Las estadísticas que respaldan la campaña son reveladoras. El tabaco es la principal causa de muerte evitable en el mundo y el responsable del 30% de las muertes por cáncer.

La organización recuerda la dura realidad biológica frente a la ficción de las redes sociales, advirtiendo que "mientras una foto o vídeo se pueden difuminar o editar, el daño del tabaco en los pulmones es real, irreversible y letal, ya que produce el 82% de los cánceres de pulmón en Europa".

Teniendo en cuenta que el 80% de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años, esta campaña no solo busca que la famosa cantante deje el hábito, sino que pretende ser una denuncia firme contra las prácticas digitales que facilitan que los adolescentes prueben el tabaco y acaben enganchándose.