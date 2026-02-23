El Gobierno alerta a España: recomiendan no consumir este queso rallado por la presencia de cuerpos extraños

Las claves nuevo Generado con IA La AESAN ha alertado sobre la presencia de pequeñas astillas de madera en lotes de queso rallado de varias marcas. Los productos afectados son queso rallado gouda de Alteza y Albéniz, y queso rallado mozzarella y provolone de Froiz, todos del lote 2426026. Estos productos se han distribuido principalmente en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, pero el aviso es para toda España. El Gobierno recomienda no consumir estos quesos si coinciden lote y caducidad, y devolverlos al punto de compra o desecharlos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), organismo dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido una nueva alerta alimentaria que afecta a uno de los productos más habituales en nuestras neveras: el queso rallado.

En esta ocasión, la advertencia se ha lanzado tras detectarse la posible presencia de cuerpos extraños, concretamente pequeñas astillas de madera, en varios lotes de distintas marcas comercializadas en supermercados.

La voz de alarma la dieron inicialmente las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra. A través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el aviso se ha extendido rápidamente a nivel nacional.

La presencia de fragmentos de madera en un alimento de consumo directo supone un riesgo físico grave para el consumidor, ya que podría causar lesiones en la boca o daños en el tracto digestivo.

Además, existe un riesgo de atragantamiento, lo que hace que la medida gubernamental sea urgente y necesaria.

¿Cuáles son los productos afectados?

Para facilitar la identificación por parte de los consumidores y evitar incidentes, la AESAN ha especificado los tres productos exactos que se encuentran bajo sospecha.

Todos ellos comparten el lote 2426026 y tienen como fecha de caducidad el 05 de junio de 2026:

- Queso rallado gouda (Marca Alteza): Comercializado en envases de plástico de 200 gramos.

Queso rallado gouda

- Queso rallado gouda (Marca Albéniz): Formato industrial o familiar en envases de plástico de 1 kilo.

Queso rallado gouda (Marca Albéniz)

- Queso rallado mozzarella y provolone (Marca Froiz): Comercializado en envases de plástico de 200 gramos.

Queso rallado mozzarella y provolone (Marca Froiz)

Según los datos oficiales proporcionados por la Agencia, la distribución inicial de estos lotes defectuosos se ha producido en las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra.

Sin embargo, las autoridades sanitarias señalan que no se puede descartar que hayan sido redistribuidos a otras regiones de España, por lo que el aviso se hace extensivo a todo el territorio nacional.

Las autoridades competentes de cada comunidad autónoma ya están supervisando la retirada efectiva de estos productos de los lineales de los supermercados y de todos los canales de comercialización.

Por ello, el Gobierno hace una recomendación clara y tajante: si encuentras en tu frigorífico un envase de estas marcas que coincida con el lote y la fecha de caducidad indicados, abstente totalmente de consumirlo.

Lo más aconsejable es devolver el producto al establecimiento donde fue adquirido para que procedan a su reembolso o, en su defecto, desecharlo a la basura para evitar cualquier tipo de accidente doméstico.