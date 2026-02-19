Una astrónoma de la NASA avisa sobre los asteroides 'mata ciudades': "Hay miles y no hay defensa, me quita el sueño"

Las claves nuevo Generado con IA La NASA alerta sobre la existencia de unos 15.000 asteroides 'asesinos de ciudades' sin detectar que orbitan cerca de la Tierra y podrían causar devastación regional. Estos asteroides, de unos 150 metros de diámetro, son difíciles de localizar porque no reflejan la luz del Sol y sólo conocemos la ubicación de aproximadamente el 40%. El próximo año se lanzará un telescopio especializado en detectar asteroides oscuros mediante señales térmicas para mejorar la defensa planetaria. Aunque la misión Dart de la NASA logró desviar un asteroide en 2022, actualmente no existen tecnologías listas para repeler un 'asesino de ciudades' si se dirige a la Tierra.

La Tierra todavía no está preparada para hacer frente al impacto de un gran asteroide. Esta es la dura realidad sobre la que ha querido concienciar la oficial de defensa planetaria de la NASA, Kelly Fast. "Los asteroides que no conocemos me quitan el sueño", ha dicho.

En concreto, esta científica ha desvelado que se estima que hay hasta 15.000 sin detectar en los alrededores de nuestro planeta con la capacidad de eliminar una ciudad entera. Si has pensado que estos asteroides deben ser enormes, Fast asegura que no es así.

Los asteroides más grandes son, precisamente, los que están más vigilados. Son los pequeños, los que miden unos 150 metros, los que realmente preocupan. Pasan desapercibidos por su tamaño, pero pueden provocar un fuerte impacto.

Es más, a este tipo de asteroides los conocen en la NASA como los city killers, o asesinos de ciudades en español. Se trata de cuerpos del espacio de tamaño medio y pequeño muy peligrosos que son capaces de provocar un daño devastador a nivel regional.

Según explica The New York Post, de los 25.000 asesinos de ciudades que rondan a poca distancia de la Tierra, sólo conocemos la ubicación de cerca de un 40%. De hecho, muchos de ellos acompañan la órbita de la Tierra y esto los vuelve ‘invisibles’.

Pero, ¿por qué razón? Ni siquiera los telescopios más potentes pueden dar con ellos y esto se debe a que están protegidos de la luz del Sol. Al no reflejar la luz de este astro, no brillan y, por lo tanto, no se puede seguir su rastro para intentar protegernos de ellos.

A pesar de la dureza de esta situación, los terrícolas no nos estamos quedando de brazos cruzados. Dice Fast que está previsto desplegar el año que viene un telescopio que sí sea capaz de encontrar estos peligrosos asteroides, pero ¿cómo lo hará?

Defensa planetaria

"Usa señales térmicas para señalar asteroides oscuros y cometas que antes se escondían de nuestro planeta", explica el periódico estadounidense. Fast es una de las responsables de la detección de estas peligrosas rocas espaciales antes de que sea demasiado tarde.

Ahora bien, la Tierra tampoco tiene mucho que hacer después de detectar uno de estos objetos. Es decir, la tecnología capaz de repeler los asteroides que vienen directos a nuestro planeta todavía se encuentra en unas fases muy iniciales.

El proyecto más prometedor hasta el momento tuvo lugar hace sólo cuatro años. En 2022 la NASA lanzó la misión Dart, que en inglés responde al acrónimo "prueba de redirección de asteroide doble" y además significa dardo en español, que se propuso defender la Tierra.

En esta misión, la NASA estrelló a propósito una astronave contra el asteroide Dimorphos y tuvo éxito: la trayectoria de esta roca pudo ser desviada. Ahora bien, los expertos dudan de que una operación al estilo Dart fuera efectiva contra un asesino de ciudades.

"No tenemos ninguna aeronave de este tipo preparada para actuar, no tendríamos una manera de ir y repeler el asteroide ahora mismo", explica Nancy Chabot, líder de la misión Dart y científica planetaria en la Universidad John Hopkins.

Chabot habla de un panorama desolador para la defensa planetaria por la falta de inversiones en este asunto. "Podríamos estar preparados para esta amenaza, podríamos estar en buena forma, necesitamos dar pasos en esa dirección", dice Chabot.

The New York Post recuerda que el asteroide YR4, declarado como un asesino de ciudades, tiene un 4% de probabilidades de chocar contra la Luna en el año 2032. Los científicos ya trazan planes sobre cómo poder volarlo en pedazos antes de que alcance nuestro satélite.