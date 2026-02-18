Ya es oficial: España destina 240 millones de euros más para 'fichar' a científicos de prestigio y mejorar sus salarios

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de España destina 240 millones de euros adicionales en 2026 para reforzar el programa Ramón y Cajal y mejorar los salarios de científicos. El programa, que lleva 25 años en funcionamiento, ha permitido la incorporación de unos 8.000 investigadores destacados a organismos españoles. Las evaluaciones priorizarán la calidad y novedad de las propuestas científicas, el impacto esperado y el liderazgo del candidato, más que su currículum. El nuevo programa financiará tanto el salario del investigador como los proyectos asociados y facilitará la contratación de personal predoctoral durante al menos cuatro años.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha anunciado hoy el refuerzo del Programa Ramón y Cajal, que gestiona la Agencia Estatal de Investigación (AEI), “para consolidar su liderazgo científico con una dimensión internacional".

Está considerado como el plan para la contratación de excelencia científica y atracción del talento más prestigioso en España. El Gobierno va a reforzarlo con aproximadamente 240 millones en 2026 y además va a incentivar en los tramos finales de los proyectos aquellos que presenten resultados exitosos o prometedores.

El programa, que ha cumplido ya 25 años y ha propiciado durante ese periodo la incorporación a organismos de investigación españoles de unos 8.000 investigadores, se diseñó para atraer y estabilizar a los investigadores postdoctorales con una trayectoria destacada y 'prometedora'. Son aquellos que se encuentran en un momento 'clave' de su carrera científica y con posibilidades reales de liderar sus propios proyectos.

Las novedades que se han incluido en el programa han sido expuestas por el director de la Agencia Estatal de Investigación, José Manuel Fernández de Labastida. Además de cofinanciar el propio contrato del investigador, se financiará el proyecto. Las solicitudes, insiste, se evaluarán con el foco puesto en la propuesta científica y no tanto en el currículum del aspirante.

Además, el programa incorpora incentivos que estarán vinculados a la participación de los proyectos en las convocatorias de ayudas altamente competitivas del Consejo Europeo de Investigación (ERC), con importantes incrementos salariales cuando los beneficiarios del programa español logren además obtener esas ayudas europeas.

El programa cofinanciará el salario del investigador principal y proyectos con una duración de cinco años, además de financiar también la contratación de 'predoctorales' para el mismo proyecto durante al menos 4 años, ha detallado Labastida. Ha subrayado que las ayudas que perciben se incrementarán cuando los investigadores demuestren resultados exitosos o estén en unas condiciones propicias para lograrlo.

A partir de ahora se valorarán, más que el currículum, las aportaciones científicas y técnicas del candidato, la calidad y novedad de su propuesta y el impacto científico, económico y esperado de los resultados. Se incluirá en el proceso una entrevista personal para evaluar el grado de independencia y liderazgo, así como la viabilidad de la propuesta incluida en el proyecto.

"La etapa de fuga de cerebros está ya superada", ha manifestado Diana Morant, quien ha celebrado las cifras "récord" de inversión en I+D (unos 24.000 millones de euros en 2024, según el INE). Ha enmarcado el reforzamiento del programa 'Ramón y Cajal' entre las políticas públicas impulsadas por el Gobierno para fortalecer las carreras científicas más prometedoras.

El programa recoge además muchas de las sugerencias que se han hecho desde las universidades, las sociedades científicas, los centros de excelencia o la asociación que reúne a los investigadores que trabajan en el extranjero, ha subrayado la ministra, quien ha destacado que la totalidad de los fondos destinados al plan serán nacionales (no procedentes de la UE).

El nuevo 'Ramón y Cajal', que saldrá en otoño, se fusiona con la convocatoria de 'Consolidación Investigadora', lo que permitirá que quienes accedan al programa dispondrán desde el primer momento de los recursos necesarios para desarrollar su línea de investigación, contratar personal y construir un equipo estable.