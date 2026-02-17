Barack Obama, expresidente de EEUU, recula tras anunciar que "los aliens son reales": "No tengo pruebas de que haya contactos"

Las claves nuevo Generado con IA Barack Obama declaró en un podcast que "los aliens son reales", aunque aclaró que no tiene pruebas de contactos con extraterrestres. El expresidente explicó que su creencia sobre la existencia de vida fuera de la Tierra es especulativa y no basada en información secreta. La NASA y el Pentágono han investigado fenómenos aéreos no identificados, pero no han encontrado pruebas concluyentes de visitas extraterrestres. Un exoficial de inteligencia estadounidense afirmó ante el Congreso que existen restos de naves y pilotos alienígenas, pero no presentó evidencias directas.

Si ha fantaseado alguna vez con irrumpir en el Despacho Oval de la Casa Blanca y reclamar los dossiers que conserva el Gobierno de EEUU sobre encuentros extraterrestres, sepa que no está solo. Barack Obama, presidente estadounidense entre 2009 y 2017, reveló en un podcast que fue lo primero que pidió al ocupar el puesto. Sin embargo, lo verdaderamente chocante fue escucharle declarar con seguridad que "los aliens son reales".

La declaración se realizó durante una conversación con el podcaster Brian Tyler Cohen, que le había entrevistado sobre temas de actualidad como las protestas en Minnesota y las políticas de Donald Trump. Como colofón, le planteó una 'ronda rápida' de cuestiones, entre las que lanzó a bocajarro la pregunta de si "los aliens existen". La contestación del exmandatario se volvió rápidamente viral.

"Sí, [los extraterrestres] son reales, pero yo no los he visto", respondía Obama. "Y no los mantienen escondidos en... ¿Cómo se dice? El Área 51. No hay ninguna base subterránea, a menos que haya una enorme conspiración de la que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos esté al corriente". Pese al candor del exmandatario, Cohen no siguió preguntando, dejando a muchos estupefactos.

Para poner coto a la especulación, el propio Obama ha querido aclarar sus palabras mediante un post de Instagram. Explica que, al tratarse de la 'ronda relámpago', no quiso explayarse ni dar más información, pero que en realidad su convicción de que los extraterrestres existen es meramente especulativa. No responde, clarifica, al hecho de que EEUU posea prueba alguna de contacto 'alien'.

"Estadísticamente, el Universo es tan grande que hay grandes posibilidades de encontrar vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las oportunidades de que hayamos sido visitados por los extraterrestres es muy baja. Yo no vi ninguna prueba durante mi presidencia de que se hubiera producido un contacto entre los aliens y nosotros. ¡De verdad!".

El polémico 'informe OVNI' de la NASA

La administración de EEUU ha tratado en ocasiones anteriores de aportar transparencia sobre esta materia. 25 de junio de 2021, el Pentágono publicaba su informe sobre lo que pasaban a conocerse como 'Fenómenos Aéreos No Identificados' (UAP por sus siglas en inglés), y en 2022 se fundaba la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) para tratar de coordinar la investigación sobre los avistamientos.

La NASA seleccionó a 16 expertos independientes para recopilar toda la información disponible para investigar lo que pasó a denominarse por el nombre de 'Fenómenos Aéreos No Identificados' (UAP por sus siglas en inglés). Sin embargo, el resultado resultó decepcionante: la agencia espacial terminaba por concluir que efectivamente dichos fenómenos existían, pero desafiaban la capacidad de explicación.

La trama se complicó aún más cuando un Comité de la Cámara de Representantes llamó a declarar a un oficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Grusch. El militar, con un expediente prestigioso pero con vínculos con el mundo de las pseudociencias, aseguró que el Pentágono conserva restos de naves alienígenas y "de sus pilotos", y que estaría tratando de utilizar esa tecnología extraterrestre.

Sin embargo, Grush tampoco había llegado a ver, según su testimonio, dichos restos alienígenas. Se limitaba a referenciar presuntos documentos que habrían pasado por sus manos. La vaguedad del testimonio, sumado a sus antecedentes de problemas psiquiátricos, llevaron a la clausura de la investigación.