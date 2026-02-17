Antonia San Juan, actriz, 64 años: "Nunca he fumado, bebido o tomado drogas; tengo cáncer, pero seguiré yendo al gimnasio"
La actriz terminó su tratamiento con quimioterapia al finalizar 2025 y ha vuelto a los teatros tras remitir su tumor.
Más información: El gran tabú del cáncer de orofaringe: el 30% de los casos en España los provoca el sexo oral
Antonia San Juan, de 64 años, anunció que el tumor de garganta que padecía ha remitido tras su último ciclo de quimioterapia y no presenta metástasis.
La actriz ha compartido en Instagram su proceso con el cáncer, recibiendo apoyo por su actitud positiva y naturalidad frente a la enfermedad.
San Juan nunca fumó, bebió ni tomó drogas, y aun así desarrolló cáncer de garganta, lo que subraya la dificultad de predecir estos casos.
A pesar de su diagnóstico, la actriz continúa con tratamiento, mantiene su rutina de ejercicio y ha retomado su actividad profesional en los escenarios.
La actriz Antonia San Juan entró en el 2026 con una gran noticia. Habiendo terminado su último ciclo de quimioterapia, anunció que el tumor que padecía había remitido y no había señales de metástasis. La artista ha compartido todo el proceso de su cáncer en Instagram.
San Juan ha atraído a una comunidad que sigue sus avances, le ofrece palabras de apoyo y admira su actitud y naturalidad frente a la adversidad. Si bien se ha declarado curada, ahora debe continuar con su tratamiento. Eso sí, mientras trabaja en los escenarios.
Fue a principios del pasado mes de septiembre cuando anunció que le habían detectado un caso de cáncer de garganta, aunque no especificó exactamente de qué tipo. Este tipo de cánceres se conocen como orofaríngeos o también de cabeza y cuello.
Tal y como explica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la incidencia de este tipo de cáncer está disminuyendo en los últimos años y es más frecuente en los hombres, que históricamente han fumado con más frecuencia que las mujeres.
Sin embargo, la tendencia ascendente del tabaquismo en las mujeres está llevando a un cambio de equilibrio en la balanza de los géneros de la incidencia de cánceres relacionados con los cigarrillos. En cualquier caso, San Juan ha declarado que ella nunca ha fumado.
"No he fumado nunca, no he bebido nunca, no me he metido nunca y aquí estoy, pues mala, que me molesta mucho", contó la actriz. Tanto el alcohol como el tabaco están declarados como factores de riesgo de este tipo de cáncer, y más cuando se consumen ambos.
La artista ha insistido en que durante toda su vida ha sido muy cuidadosa con su salud y que, a pesar de ello, enfermó. Por desgracia, aunque se conocen muchas de las causas que producen diferentes cánceres, todavía muchos de ellos no se pueden predecir.
Nuevas rutinas
Lo que notó San Juan fue una faringitis crónica que ya duraba un año. Cuando los síntomas se agudizaron, acudió al médico de cabecera y comenzaron las pruebas que, finalmente, le llevaron a la detección del tumor. Desde el principio, se mostró confiada en la ciencia.
En sus publicaciones de Instagram, San Juan ha ido actualizando a la comunidad que se ha formado a su alrededor desde el principio, contando cómo el diagnóstico de esta patología le ha obligado a cambiar su día a día. A tomar las cosas con más calma.
"Adentrarse en las nuevas rutinas tiene mucho encanto. Dejar de hacer cosas también, porque en todo este camino algún aprendizaje tienes que tener", explicó. "Uno no se enferma y va a continuar haciendo las cosas que hacía. Algunas valdrán y otras no".
"Si ya me cuidaba, ahora me cuido más. La doctora me dijo que siguiera haciendo mi vida normal. También voy a seguir yendo a mi gimnasio, voy haciendo mi ejercicio, voy a seguir ilusionada con la vida", afirmó con la buena actitud frente al cáncer que ha demostrado.
A sus 64 años, Antonia San Juan está recuperando su actividad profesional en los escenarios con buenos resultados para su enfermedad y sigue compartiendo sus impresiones con su comunidad de internet, con la que se ha mostrado muy agradecida.
En las primeras etapas de su tratamiento explicó que se prolongaría hasta el mes de marzo. De momento, ya ha adelantado su regreso al teatro, pero la fecha que anunció está cada vez más próxima. "La vida hay que vivirla, es un simple viaje. No me pregunto ni de dónde vengo ni a dónde voy", dice en una de sus últimas publicaciones.