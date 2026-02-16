José Hernández, neurocirujano, sobre la longevidad: "Vamos a acabar con el envejecimiento para siempre"

Captura de pantalla del doctor José Hernández en el pódcast "La fórmula del Éxito" de Uri Sabat

"Estamos ante la noticia más importante para la humanidad". Con esta contundencia se ha expresado el neurocirujano y divulgador científico, José Hernández, tras conocerse que se ha aprobado el primer ensayo en humanos para revertir la ceguera.

El experto en longevidad ha participado en el podcast de Uri Sabat, "La fórmula del Éxito", para avanzar el proyecto de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) que marcará el inicio de una era donde el envejecimiento dejará de ser una condena inevitable.

La base de esta revolución científica son los factores de Yamanaka, descubiertos por el Nobel Shinya Yamanaka en 2012.

Estos cuatro genes tienen la capacidad de hacer que cualquier célula, sin importar su edad, retroceda a un estado joven. "Todo el daño acumulado que hay ahora mismo en tus células se puede borrar. Vamos a acabar con el envejecimiento para siempre", explica Hernández.

El doctor detalla que envejecer es, en esencia, una "pérdida de información" o un error de software. "El hardware sigue allí. Si somos capaces de decir 'actualización de software', todas las células vuelven a hacer exactamente lo que tenían que hacer".

Si este ensayo tiene éxito (algo que se sabrá en uno o dos años), el siguiente paso será tratar el Alzheimer, enfermedades cardíacas y, finalmente, el cuerpo entero.

Hernández es optimista sobre romper los límites biológicos actuales: "No existe ninguna ley biológica que nos diga que a partir de los 120 años se acabó. Ni siquiera sabes cuál es el límite; dentro de 100 años, a lo mejor es normal ver a personas de las que nunca podrías saber su edad.

El mal uso de Ozempic

A pesar de los avances hacia el rejuvenecimiento celular, la sociedad actual, recurre a fármacos como Ozempic y Mounjaro para adelgazar.

Ante esta situación, el Dr. Hernández lanza una advertencia sobre su uso incorrecto y el riesgo de destruir el "motor metabólico" del cuerpo al perder masa muscular. "Si pierdes 10 kg y los 10 kg los has perdido de músculo, has empeorado tu salud una barbaridad", advierte.

Explica que, al dejar el fármaco, el paciente recupera el peso en grasa, pero no el músculo, quedando con un metabolismo mucho más lento y una salud "20 veces peor que antes".

Para evitar este desastre, el experto prescribe consumir al menos 1,6 gramos de proteína por kilo de peso al día y realizar entrenamiento de fuerza.

De hecho, Hernández considera el ejercicio como la intervención más potente que existe hoy: "Si pudiésemos convertir el ejercicio en una pastilla, sería la pastilla milagrosa. Te hace más guapo, vives más años y estás más feliz".

En este mismo hábito de la suplementación, el doctor revela un descubrimiento realizado por su equipo. Tras combinar Pterostilbeno (un potente antioxidante) con Silibinina, lograron proteger el ADN de ratones expuestos a dosis de radiación letal, similares a las de Chernóbil.

"De los ratones que no tenían tratamiento, a los 30 días el 100% había muerto. De los ratones que tratamos, el 99% estaban vivos al año", asegura el doctor.

Este hallazgo sugiere un potencial enorme, no solo para la protección contra la radiación, sino para frenar el daño en el ADN que causa el envejecimiento natural.

Desmontando mitos

El neurocirujano aprovechó para desmontar uno de los mitos nutricionales más arraigados a España: la relación entre el consumo de huevos y el colesterol.

"Comer huevos no afecta en nada tu nivel de colesterol. El colesterol en sangre no tiene nada que ver con cuánto colesterol comes", sentencia.

Hernández aclara que el verdadero enemigo cardiovascular son las grasas saturadas y las dietas hipercalóricas que elevan los triglicéridos, no el huevo, al que califica como un alimento "muy completo".

Además, hizo énfasis en la proliferación de estafas en la industria de la longevidad: "Cuando escuches a alguien que te está vendiendo años de vida simplemente a través de un tratamiento que parece mágico, huye", aconseja.

El científico terminó la charla con Sabat con una mezcla entre optimismo y curiosidad: "El futuro es apasionante, lo que se nos viene es casi imposible de predecir. Todo lo que ayude a disminuir el sufrimiento y a mejorar la calidad de vida, es beneficioso", acaba.