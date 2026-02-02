Ya es oficial: España destina 39 millones de euros para 'fichar' a científicos internacionales, la mitad de ellos de EEUU

Las claves nuevo Generado con IA España destina 38,9 millones de euros para atraer a 37 científicos líderes internacionales, principalmente desde Estados Unidos, mediante el Programa ATRAE. El 83% de los seleccionados son extranjeros, con un 32% procedente de EEUU, cifra récord respecto a convocatorias anteriores. Cada investigador recibirá una media de un millón de euros y un compromiso de estabilización laboral tras el periodo financiado. Las áreas de investigación incluyen salud, agricultura, medio ambiente, digitalización y nuevas técnicas de fabricación, entre otras.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la resolución de la convocatoria 2025 del Programa ATRAE, en la que se destinan 38,9 millones de euros para la contratación de 37 investigadores/as líderes de grupos de investigación con impacto científico a nivel mundial en sus áreas. El 56,7% proceden de centros de investigación de Estados Unidos.

La finalidad de la convocatoria, explica el comunicado, consiste en facilitar la incorporación de talento investigador consolidado, de reconocido prestigio internacional y que haya desarrollado recientemente un periodo relevante de su actividad profesional en el extranjero. El objetivo final pasa por avanzar hacia un sistema español de I+D+I más competitivo a nivel nacional e internacional.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha manifestado que "este programa permite tener a excelentes científicos y científicas que van a contribuir a seguir construyendo un mejor país para la ciencia". Se ha referido a España como "refugio de valores democráticos frente a los recortes en ciencia por parte de otros países".

"Los investigadores e investigadoras eligen nuestro país, aparte de ser atractivo porque tenemos grandes centros de investigación, por ser un país que defiende la democracia", afirma Morant.

Por primera vez en sus tres ediciones, el Programa ATRAE logra captar más talento extranjero que nacional. Representan el 83% de los beneficiados/as, con un 32% (12) de estadounidenses frente al 16% (5) que representaron en 2024 y ninguno en 2023.

La financiación del programa supone cerca de un 30% más que la edición anterior, cuando se destinaron 30 millones de euros, y un 20% más de atracción de talento, ya que los beneficiarios/as de 2024 fueron 31.

Cabe recordar que esta última convocatoria tenía como novedad una financiación adicional para la incorporación de investigadores e investigadoras que estuvieran trabajando en Estados Unidos, con 200.000 euros adicionales a cada proyecto.

Un millón de euros para investigar

Cada investigador/a recibirá una media de un millón de euros para establecerse y desarrollar su labor y su grupo de investigación en un centro de investigación o universidad en España. En esta ocasión, más del 50% de los investigadores/as ATRAE recibirá 1,1 millones de euros.

Las áreas estratégicas en las que trabajarán son Salud, Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura, Clima y Medio Ambiente, Digitalización y Telecomunicaciones, Materiales avanzados y nuevas técnicas de fabricación; Cultura, creatividad y sociedad inclusiva, Ciencias y Tecnologías del Espacio.

Respecto a las entidades que les acogen, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) recibirá el 29,7%, las universidades el 48,6% y otros centros de I+D+I el 21,6% restante.

Compromiso de estabilización

Estos centros y universidades se comprometen a ofrecer una estabilización de su puesto de trabajo cuando finalice el periodo de tres o cuatro años financiado por el Programa ATRAE.

Las investigadoras e investigadores seleccionados podrán formar a estudiantes predoctorales e investigadores postdoctorales, lo que se traducirá en un aumento de la masa crítica en los distintos centros en los que se incorporen. Serán, por tanto, tractores de talento y captación de fondos nacionales e internacionales.

En cuanto a la financiación por comunidades autónomas, el 35,1% se destina a entidades de Cataluña, el 29,7% a Madrid, el 10,8% a Murcia, el 8,1% a Galicia y País Vasco, el 5,4% a Comunidad Valenciana y el 2,7% a Andalucía.

En esta edición se han evaluado un total de 254 solicitudes, de las que un 73,2% son hombres y unas 26,8% mujeres, con una media de edad de 49 años. El 33,5% de las solicitudes corresponde a personas cuyo centro de origen es EEUU, seguidos del 11% de Reino Unido y del 5,1% de Alemania.