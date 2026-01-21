Mireya eligió la profesión sanitaria más demandada de España: 76% de empleabilidad y se necesitan 47.000 como ella

Las claves nuevo Generado con IA El Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) es la profesión sanitaria más demandada en España, con una empleabilidad del 76,7% y una necesidad de 47.000 profesionales. Los TCAE realizan funciones esenciales en hospitales y centros de salud, como la atención básica al paciente, apoyo emocional, gestión de documentación y colaboración con el personal médico. El sueldo medio de un TCAE ronda los 20.000-21.000 euros brutos anuales, aunque puede variar según la especialidad, el sector y la comunidad autónoma. El intrusismo profesional es uno de los principales problemas del sector, ya que otras titulaciones sanitarias ocupan puestos destinados específicamente a TCAE.

Dentro del mundo laboral sanitario existen multitud de profesiones asociadas, más allá de la medicina y la enfermería. Administrativos, celadores, técnicos de laboratorio, técnicos de vehículos sanitarios y auxiliares de enfermería son solo algunos de los ejemplos.

Y, precisamente, los TCAE -Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería- son las profesiones más demandadas y de las que sufren más intrusismo. Mireya habló brevemente sobre su experiencia como alumna de Cursos CCC en el ciclo formativo (FP) de cuidados auxiliares de enfermería en Madrid.

Y, como ella, no son pocos los que han buscado mejoras laborales mediante el estudio de este grado. La tasa de empleabilidad de los TCAE ronda el 76,7%, una de las más altas dentro de los ciclos formativos en general, mientras que su paro se sitúa en apenas un 13%.

Estos profesionales se forman mediante un Grado Medio de Formación Profesional o FP de la rama sanitaria. Aunque sea un perfil que suele pasar desapercibido para la población general, su trabajo es esencial tanto en los hospitales como en los centros de salud.

La misión principal del TCAE es ayudar al equipo de enfermería a agilizar la atención a los pacientes, ya sea en los centros sanitarios o en el propio domicilio. Dentro de sus diversas funciones, los TCAE atienden las necesidades básicas de los pacientes, como la higiene, aseo, alimentación o movilidad.

También brindan apoyo emocional, apoyan al personal médico y de enfermería, distribuyen alimentos y acompañan a los pacientes dentro de los centros sanitarios. También colaboran en la organización y gestión de la documentación médica, el material sanitario o incluso en la administración de fármacos.

Dentro de esta rama sanitaria, también existen varias especialidades: obstétrico-ginecológica, salud mental, enfermería del trabajo, geriatría, pediatría, familiar y comunitaria, y cuidados médico-quirúrgicos.

Su sueldo medio, según datos actuales, ronda los 20.000-21.000 euros brutos al año, aunque estos datos pueden variar entre especialidades, sectores y comunidades autónomas. Es un sueldo más variable en el sector público, donde la experiencia profesional, el tipo de clínica y el nivel de responsabilidad también influyen.

Sin embargo, uno de los mayores problemas de los TCAE, según Redacción Médica, es el intrusismo. Aunque la mayoría de los demandantes de empleo para estos puestos poseían la titulación de TCAE, no todos los que accedieron lo hicieron.

Otros perfiles, como Técnico Superior en Laboratorio Diagnóstico, Técnico Superior en Dietética, Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico y Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría cubrieron más placas de TCAE que aquellos que realmente habían estudiado este ciclo medio de forma específica.

De hecho, más de 100 puestos dispuestos para esta FP fueron ocupados por profesionales de enfermería, una titulación universitaria superior. Este caso parece asociarse al hecho de que profesionales de enfermería de países extracomunitarios aprovechan para formarse como TCAE y trabajar como técnicos mientras obtienen su homologación. Se registran como graduados en enfermería, un nivel de estudios y formación superior, pero luego acceden a vacantes de FP.

Se trata de una situación ya denunciada por diversos sindicatos, como el Sindicato de Técnicos de Enfermería, que recuerda que solo las personas que posean el ciclo medio de TCAE pueden acceder a estas vacantes, especialmente por el hecho de que los planes formativos de este ciclo son diferentes al resto de ramas sanitarias.

"Las titulaciones de formación profesional que no sean TCAE no tienen en su currículum formativo nada que ver con los cuidados y asistencia al paciente. Sus estudios se centran en técnicas y ámbitos más específicos".