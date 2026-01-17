El 'síndrome de Barba Azul', la psicología tras 'las mansiones del horror': "Buscan mujeres vulnerables para dominar"

Las víctimas suelen ser mujeres con poca red de apoyo o necesitadas económicamente, elegidas intencionadamente por los agresores para someterlas y cosificarlas.

Casos como los de Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein y las recientes acusaciones contra Julio Iglesias ilustran cómo el entorno de lujo e impunidad potencia estos comportamientos.

Expertos explican que no es un diagnóstico clínico, sino una dinámica de control y secreto en la que se acumulan víctimas, facilitada por el poder económico y social.

El 'síndrome de Barba Azul' describe a quienes usan una fachada de riqueza y modales exquisitos para atraer y dominar a mujeres vulnerables.

Los cuentos de hadas originales eran historias oscuras, pero Disney les practicó un lavado de cara a casi todos. El cuento de Barba Azul, sin embargo, ha sido imposible de rescatar y es que no sólo es especialmente macabro, sino que puede recordarnos a casos reales.

El hombre de la barba azul usaba en su cuento su magnífico palacio y riquezas y sus más exquisitos modales para conseguir una esposa. Una vez casado, le advertía a la nueva mujer de que no podía abrir cierta estancia. Por supuesto, ella lo hizo en cuanto pudo.

Dentro de la habitación estaban los cadáveres de todas las ex de Barba Azul y, por suerte, la nueva esposa se libra por los pelos de acabar en el mismo lugar. El síndrome de Barba Azul se adjudica a quien atrae con una fachada opulenta y amable para cometer un crimen.

A Bárbara Zorrilla, psicóloga experta en violencia de género y victimología, este síndrome, "que no aparece en los manuales de diagnóstico", le parece "sensacionalista" y que no explica bien los casos reales. "No puedo decir que haya un tipo concreto de abusador millonario", explica.

"No es una etiqueta clínica", aclara por su parte Javier Narbona, psicólogo forense del Instituto Andaluz de Salud Cerebral. "Pero nos viene a indicar una dinámica de secreto, control, de acumular víctimas. Eso sí, cada caso es diferente".

Es una licencia que habla de la violencia que puede haber tras la máscara de un alto nivel económico, una fachada social amable y en la intimidad de lugares lujosos, pero aislados. Un Barba Azul contemporáneo podría ser Jeffrey Epstein, con su propia isla privada donde se calcula que abusó de decenas de mujeres jóvenes e, incluso, menores.

También suena a cuento de Barba Azul lo que dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias han relatado a elDiario.es y Univision sobre la vida en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Un empleo en un lugar de ensueño que termina en una pesadilla.

El productor Harvey Weinstein, que desencadenó el movimiento Me Too tras numerosas denuncias de violación y abuso sexual, usaba a su vez tanto su mansión de Hollywood como hoteles de Los Ángeles para agredir a las mujeres con las que concertaba citas bajo pretextos laborales.

¿Pertenecen Epstein, Weinstein y supuestamente Julio Iglesias y Barba Azul a un mismo perfil psicológico? "Lo que, en realidad, vemos desde la psicología forense son tipos susceptibles que, cuando el contexto acompaña, pueden llegar a cometer estos actos", explica Narbona.

Personalidad y contexto

Zorrilla, por su parte, considera que el problema reside en que "existe una sociedad patriarcal y machista que legitima la violencia sexual contra las mujeres y cuando se dan casos de desequilibrio de poder brutales se dificulta la petición de ayuda y esos hombres hacen uso de todo su poder para agredir".

El experto dibuja un perfil dominante y manipulador, que hace uso de la empatía cuando quiere conseguir algo. Pero es el dinero, el contexto al que se refiere, el que termina pudiendo dar lugar a una expresión "brutal" de esos rasgos de personalidad.

"No son casos aislados, es la dinámica social a la que se puede llegar con un perfil económico tan importante", señala. Y ¡ojo! porque advierte que aquí nada tienen que ver los trastornos de personalidad ni una posible psicopatía. Los barbazules suelen ser funcionales.

"Es un error tacharlos de enfermos: agreden porque se sienten legitimados. En común, estos hombres pueden tener el hecho de ser dominantes y tener unas ideas muy rígidas y una ideología machista", asegura la experta en violencia machista.

"Te guste el estilo de vida o no, es funcional porque así lo ha demostrado en su vida laboral y familiar. Si resultan ciertas las acusaciones, Julio Iglesias ha trabajado como un energúmeno y ha amasado un gran patrimonio. Tampoco, desde luego, tiene un estilo de vida antisocial", justifica el psicólogo forense.

Narbona insiste en desmontar el mito que sostiene que tras actos como estos, siempre debe haber un trastorno. Se pueden tener rasgos narcisistas —grandiosidad, necesidad de admiración y sensibilidad ante la crítica— y no ser psicópata o no tener rasgos psicopáticos que desencadenen este tipo de actos.

"La formación de la personalidad comienza en la más tierna infancia y, si se produce donde no hay valores, ni igualdad, si eres violento, cuando llegas a una situación de poder, lo usas. Pero no es cuestión de ser millonario o famoso. Es que un jefecillo con estas características en una empresa también abusará de su poder", sostiene Zorrilla.

¿Y son estas personas conscientes de que lo que están haciendo está mal? "Hombre, se ocultan en sus mansiones. Saben que bien, no está. Aunque también hay quien lo oculta porque no está socialmente aceptado, pero en realidad no es algo que haya aprendido por normas sociales y quiere satisfacer ese deseo".

Al final, Narbona explica que la criminalidad ha descendido porque los móviles permiten triangular mejor a los perpetradores, también por el alumbrado público, una vida social amplificada por las redes. Generar, por tanto, esos espacios idílicos completamente aislados es fruto de un privilegio económico.

Pero el hecho de que sean personas que desempeñan bien su trabajo, que tengan relaciones de pareja, matrimonios e hijos con los que tienen relaciones genuinamente buenas, no encaja con ciertos trastornos, pero sí con rasgos de personalidad antisocial, narcisista o psicopática.

"Está claro que hay una deshumanización de la mujer en estos casos y un deseo de dominancia", dice Narbona. Las relaciones sexuales mencionadas en estos casos suelen ser extremas, pero sostiene Narbona que estas no son el fin de estos perfiles.

"Al fin y al cabo, tienen dinero para realizarlas de forma consentida con trabajadores sexuales. Y también es una conducta intermitente: a algunas mujeres se las trata con más respeto que a otras. Hay que mirar, por tanto, quiénes son estas víctimas", señala.

Las víctimas

Las mujeres que seleccionan los barbazules se caracterizan por estar en cierto modo desamparadas, o bien por una necesidad de dinero, o bien por una falta de red de apoyo. "Es algo intencionado, buscan tener éxito en hacer realidad sus deseos más perversos que en otros contextos no logran satisfacer plenamente", apunta.

La psicóloga también explica el concepto de intimidación ambiental: "No tiene que ver con la violencia física, sino todo lo que contribuye a que la víctima responda a la agresión con bloqueo, al miedo que las paraliza. La violencia sexual está infrarrepresentada, a estas mujeres les cuesta verbalizar que la han sufrido".

"Estos agresores perciben a la mujer como un objeto que está al servicio de su placer. Cosificar es el primer paso para realizar estos actos", desarrolla Zorrilla. "Y esto sucede con todos los agresores. El agresor es un agresor, sea un portero o el presidente".

"Tú imagínate intentar conseguir lo mismo, yo que sé, de la Reina de España. Es difícil por su estatus y se podría destapar fácilmente la intención delictiva con una persona tan famosa", continúa Narbona. El hecho de que seleccionen a quien mostrar su lado oscuro, hace que el descubrimiento sorprenda.

Crear esa máscara también les proporciona impunidad. Narbona explica que Julio Iglesias ha conseguido crear una imagen de mujeriego "elegante" y que el público comprase esa idea, "incluso haciendo gracia cuando en un plató se extralimita con una presentadora".

Zorrilla explica que la doble fachada en los agresores sexuales es muy habitual: "Ante la sociedad se presentan como alguien integrado, encantador, pero en la intimidad se producen estos crímenes y, por eso, son tan difíciles de denunciar".

Narbona recuerda que el acto criminal se puede dar en todos los niveles económicos, aunque el dinero pueda potenciar algunos rasgos de personalidad peligrosos. De hecho, recomienda que estos barbazules no sean explicados "por la mente del individuo, no es cuestión de un perfil específico".

"Sino por la interacción de los rasgos de personalidad, la oportunidad criminológica y la impunidad estructural", señala Narbona. Este psicólogo forense destaca que su trabajo es analizar patrones de conducta, factores de riesgo y dinámicas de poder en estos casos.

"Pero no equivalen a un diagnóstico clínico ni a una verdad jurídica. La determinación de los hechos, la valoración de las pruebas y la atribución de responsabilidades es siempre competencia exclusiva del juez", subraya el experto.

Por esta razón, Narbona invita a seguir el caso de Julio Iglesias confiando en la investigación del acto criminal en sí. "No se le puede defender sólo porque nos gusten los valores que encarnaba. Esto no es que le gusten mucho las mujeres".

"Esto es emplear habilidades manipuladoras y técnicas perversas para realizar un acto criminal reiterado librándose del castigo con total impunidad", aclara Narbona.