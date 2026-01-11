Antonio Damasio (81 años), neurólogo: "La inteligencia artificial es la mayor amenaza para la felicidad humana"

Las claves nuevo Generado con IA Antonio Damasio, neurólogo de 81 años, advierte que la inteligencia artificial es la mayor amenaza para la felicidad humana. Damasio señala que los móviles y la IA desvían nuestra atención de las personas, dificultando la empatía y las relaciones sociales. El experto sostiene que la felicidad depende de las relaciones humanas y el reconocimiento al otro, no del aislamiento que fomenta la tecnología. Damasio insta a reflexionar sobre el uso de la tecnología y la importancia de cultivar buenos sentimientos hacia los demás para alcanzar la felicidad.

A sus 81 años, el neurólogo portugués Antonio Damasio se ha convertido en uno de los grandes sabios de nuestro tiempo. Y es que su trabajo y estudio sobre el sistema nervioso le ha enseñado mucho sobre la felicidad y la vida de los humanos.

Este experto, además, aprovecha las entrevistas que concede para transmitir esta sabiduría y también para advertir sobre los nuevos retos a los que se enfrenta el mundo. En este sentido, la inteligencia artificial (IA) es uno de los desafíos que más le preocupan.

"Los móviles tienen el poder de consumir nuestra atención, de hacer que dejemos de mirar a las personas que nos rodean y de sentir curiosidad por ellas. Es lo contrario a la felicidad, que parte de la base del reconocimiento al otro", ha explicado el neurólogo.

Es decir, la sociedad actual tiene este componente que nos encierra en nosotros mismos y, según Damasio, se trata de un obstáculo importante para llegar a la felicidad. No podemos entender este estado sin los demás, sin las distintas relaciones de amor que trazamos.

Antonio Damasio también es director del Instituto del Cerebro y la Creatividad de la Universidad del Sur de California y en el año 2005 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en la categoría de Investigación científica y sigue escribiendo libros de divulgación.

En el último de ellos, Inteligencia Natural y la Lógica de la Consciencia, sus impresiones sobre la IA han cobrado un importante papel. Sobre esto ha explicado que "el principal problema de la IA es que roba la atención que merecen las personas que nos rodean".

Vamos, algo que ya venían haciendo los teléfonos inteligentes y que ahora podría llegar a acentuarse. El experto advierte sobre el uso que le damos al móvil a día de hoy: no sólo lo necesitamos para cada vez más cosas, sino que también genera adicción.

Pendientes del móvil

"Estamos todo el día pendientes de nuestros dispositivos y sus aplicaciones porque, aparentemente, nos hacen la vida más cómoda. El problema es que dejamos de prestar atención a las personas y a la realidad que nos rodea", señala este neurólogo.

"Y, precisamente, nuestra felicidad depende precisamente de eso, de empatizar con los demás", añade. Por todo ello, sostiene que en este momento "la IA es la mayor amenaza para la felicidad humana". Y debemos tenerlo en cuenta cuando echamos mano de ella.

Damasio sostiene que cuando observa a los jóvenes en la calle absorbidos por las pantallas le parece "terrible". También cuando se miran a la vez que comemos o que caminamos, en vez de estar pendientes de las personas que nos acompañan o todo lo que nos rodea.

"Ser feliz depende de todo lo contrario: de mirarnos los unos a los otros y tratar de entendernos", detalla. Damasio no sólo ha criticado a la tecnología actual, sino también a la sociedad, cada vez más individualista y, por tanto, alejada de la posibilidad de ser feliz.

"Vivimos en tiempos de falta de buenos sentimientos hacia los demás, hacia la comprensión del otro. Para que todo el mundo funcione mejor necesitamos esforzarnos por cultivar esos buenos sentimientos, que implican reconocer a otros seres humanos", explica Damasio.

Por esta razón, si queremos ser felices tenemos que empezar a meditar sobre hasta qué punto esta tecnología trabaja para nosotros o si estamos enganchados a ella. Tomar distancia y acercarnos a nuestra propia realidad hará que nos sintamos más felices.