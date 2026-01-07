Enrique Rojas (78), psiquiatra, sobre el 'ATCA' de la felicidad: "Se alcanza con 4 pilares: amor, trabajo, cultura y amistad"

Las claves nuevo Generado con IA El psiquiatra Enrique Rojas sostiene que la felicidad se alcanza cultivando cuatro pilares: amor, trabajo, cultura y amistad. Rojas afirma que la felicidad no es azarosa, sino resultado de un esfuerzo diario y de la construcción de vínculos sanos y proyectos personales. Estudios recientes revelan que el 'pico de infelicidad' se experimenta cada vez más temprano, especialmente entre los 19 y 25 años. Expertos señalan que factores como la situación económica y el impacto de las redes sociales contribuyen al aumento del malestar entre los jóvenes.

La búsqueda de felicidad es, desde hace cientos de años, el objetivo vital de millones de personas en todo el mundo. Pero, ¿cómo podemos alcanzarla?

Según Robert Waldinger, profesor de Psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard, “el 50% de nuestra felicidad depende de la genética, un 10% de las circunstancias particulares del momento, y el 40% restantes es lo que podemos controlar”. No todos los psiquiatras coinciden en este diagnóstico.

El español Luis Rojas-Marcos, uno de los grandes sabios patrios de la Psiquiatría, aseguró hace sólo tres años en una entrevista con EL ESPAÑOL que la felicidad, sobre todo en momentos de gran incertidumbre, tiene que ver con “estar bien” en el presente. “Aunque para eso tenemos que preguntarnos primero qué es lo que nos hace estar bien”, remachaba.

“Puede ser ver a tu hijo, estar con tu pareja o que alguien de España te traiga croquetas. El paso siguiente sería decir ‘yo puedo hacer algo por mejorar mi vida’”, apuntaba el reputado especialista.

El pasado mes de diciembre, el también psiquiatra Enrique Rojas lanzó una publicación para explicar cómo podríamos cultivar cada pilar de la felicidad en nuestro día a día. Según Rojas, la felicidad se apoya en cuatro pilares fundamentales: amor, trabajo, cultura y amistad.

“La felicidad no llega por azar: se construye cada día. Cultivar estos pilares es aprender a ordenar la vida, desarrollar vínculos sanos, alimentar la mente y rodearse de personas que suman”, reza la publicación del veterano médico.

Según Rojas, con el amor se trata de “dar y recibir de forma madura”. “El amor auténtico es entrega, respeto y comprensión. Busca acompañar y construir juntos. Cultívalo con ternura, comunicación y gestos pequeños”.

El siguiente pilar es el trabajo. El doctor sostiene que es una fuente de sentido y realización muy importante, que ayuda en muchos casos a tener rutinas y a prosperar. “Trabajo no es solo ganarse la vida, sino darse a ella. El esfuerzo y la responsabilidad nos ayudan a crecer, a sentirnos útiles y conectados con un propósito”, indica.

Así, la tercera clave para cultivar la tan preciada felicidad en el día a día es la cultura. En palabras del doctor Rojas, todo un “alimento para el alma”. Según el especialista en salud mental, la cultura es clave para abrir nuestra mente, nos otorga criterio y nos enseña a pensar por nosotros mismos.

Por último, Rojas destaca la amistad como otro de los grandes valores a cultivar. “La amistad verdadera se basa en la lealtad, la confianza y la alegría compartida. Un verdadero amigo te comprende y te impulsa a ser mejor”.

En cualquier caso, la búsqueda de la felicidad, aún siguiendo esta receta ‘a pies juntillas’, es cada vez más ardua.

Así lo evidencian, por ejemplo, el aumento de las bajas laborales relacionadas con la salud mental, la epidemia de trastornos que existe en la sociedad actual y, sobre todo, entre los jóvenes, e incluso algunos estudios, que sugieren que el ‘pico de la infelicidad’ se alcanza cada vez antes.

Uno de los últimos trabajos científicos en alertar de ello fue publicado el pasado mes de agosto en la revista Plos One. Se trata de un estudio realizado con participantes de todo el mundo.

El aspecto más destacado es que la curva de la infelicidad ya no se alcanza a la mediana edad, sino que parte de máximos entre los 19 y los 25 años. A partir de ahí, la tendencia es descendente y se atenúa a partir de los 60 años, con la llegada de la jubilación.

Según el psiquiatra Eduard Vieta, catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Barcelona, el malestar entre los jóvenes es creciente debido al “limitado poder económico y acceso a la vivienda, y especialmente al impacto de las redes sociales a través de los teléfonos inteligentes, que globalizan el malestar y radicalizan las percepciones sociales”.