El trienio astronómico más especial para España empieza en 2026: es el único país donde se podrá ver el eclipse total

El eclipse brindará una oportunidad única para la investigación científica de la corona solar, el magnetismo solar y terrestre y los efectos en la comunicación por radio y satélite.

El fenómeno durará cerca de 4 horas y media y atraerá a millones de turistas, lo que ha llevado al Gobierno a crear una comisión especial para coordinar la seguridad y la movilidad.

El eclipse será visible al atardecer en ciudades como A Coruña, León, Oviedo, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca y Valencia; en el resto del país será parcial.

España será el único país donde se podrá ver con total seguridad el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, el primero en más de cien años en la península.

España está de suerte este año, al menos, astronómicamente hablando. Tras el eclipse solar parcial que se pudo observar en pasado marzo de 2025, el próximo 12 de agosto será testigo de uno total, el primero en más de cien años en la península.

Será, además, el único país del mundo en el que, con total seguridad, se podrá observar su fase de totalidad. El último que se pudo ver tuvo lugar en 1959 y solo las Islas Canarias pudieron disfrutar del fenómeno.

El evento es el primero de un trienio inusual que hará las delicias de los amantes de la astronomía. Al eclipse total de este año, le sigue otro igual en agosto de 2027 y uno anular en 2028. Este se produce cuando la Luna no cubre del todo el Sol y deja ver un anillo de fuego.

Dónde verlo

El eclipse total de 2026 del 12 de agosto podrá verse durante el atardecer, cuando el Sol se está poniendo muy cerca del horizonte, y pasará por varias capitales de provincia. Así lo afirman desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Ocho son las ciudades agraciadas: A Coruña, León, Oviedo, Burgos, Bilbao, Zaragoza, Palma de Mallorca y Valencia, recuerdan desde Meteored. En el resto de la península podrá verse, pero de manera parcial. Así será también en otros territorios del globo como el norte de Norteamérica, gran parte de Europa y el oeste de África.

Eso sí, quienes quieran disfrutar del eclipse total, además de estar en una de las ciudades mencionadas, deberán observarlo desde un lugar con buena visibilidad hacia el oeste. Al suceder en verano, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país, señala el IGN.

Las horas clave

El eclipse comenzará unos minutos después de las 17:30 p.m. (hora española) en el mar de Bering (entre el norte de Asia y el norte de América) y terminará a las 21:58 p.m. minutos en el océano Atlántico. La duración total del fenómeno será de 264 minutos (algo menos de 4 horas y media), informan desde el IGN.

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noreste de Groenlandia, el extremo oeste de Islandia y cruzará el océano Atlántico antes de llegar a España.

Aquí, el primer lugar donde será visible será A Coruña. Comenzará a las 19:30 p.m., tendrá su máximo a las 20:28 p.m. y finalizará pasadas las 21:22 p.m. Palma de Mallorca será la última ciudad en verlo, aunque la diferencia es de solo unos minutos. Empezará a las 19:38 p.m. y alcanzará su máximo a las 20:32 p.m.

Una atracción para el turismo

El eclipse total de este año será, además de algo inusual, un motor para el turismo español. Las autoridades prevén que una gran cantidad de personas viajen a las ciudades agraciadas para poder disfrutar del fenómeno. Si a eso se suma que ocurrirá en agosto, en temporada alta de turismo, tenemos el cóctel perfecto.

El verano pasado, Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia, ya advertía en una entrevista concedida a El País que se espera que llegarán "millones de personas a España" para poder disfrutar del evento de este año.

Por eso, el Gobierno ha querido ser previsor y el verano pasado creó una comisión interministerial para poder coordinar con seguridad este evento, pero también los de 2027 y 2028. El grupo de trabajo incluye trece carteras y está liderado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el de Transportes y Movilidad.

El pasado octubre, Diana Morant, ministra de Ciencia, afirmaba que el objetivo de este grupo es "garantizar la seguridad, la movilidad, la divulgación y la protección ambiental durante estos eventos".

Casi por casualidad

En marzo de 2025, Alba Aller, astrónoma del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), contaba en conversación con EL ESPAÑOL que los eclipses, ocurren "casi por casualidad".

La luna es casi 400 veces más pequeña que el Sol. Si el satélite estuviera un poco más lejos o fuera un poco más grande o más pequeño, no tendríamos eclipses totales, desgrana.

Un año antes, este periódico contaba que, en realidad, este evento ocurre una vez al año, pero muchas veces tienen lugar sobre el agua o en otras zonas de difícil acceso. Según las estimaciones, un punto exacto experimenta un eclipse total cada 400 años.

Por eso es tan inusual que España vaya a poder ver dos seguidos y una oportunidad para investigarlos para los astrónomos. "Es una magnífica ocasión para poder avanzar en el conocimiento científico", aseguraba Aller a EL ESPAÑOL.

Es la única ocasión para estudiar la corona solar, la capa más externa del Sol, que es muy difícil de ver porque su luminosidad es muy débil en comparación con el resto del astro. Analizándola, se pueden conocer procesos como las eyecciones de masa coronal, grandes nubes de plasma y campo magnético lanzadas al espacio.

También sirven para conocer mejor el magnetismo solar y el terrestre. Ambos interactúan, y la ocasión de aprender cómo lo hacen puede aportar mucho, contaba este diario en marzo de 2025.

No es lo único, durante el eclipse solar total también se podrá analizar la ionosfera (una de las capas de la atmósfera). Los iones que la componen se forman con la radiación solar y son necesarios para la comunicación por radio y satélite.

Los cambios en esa parte de la atmósfera por la interrupción de la radiación solar que causa un eclipse total de sol, afectan a esas comunicaciones y pueden provocar problemas con la señal GPS (dependiente de las señales satélite) haciéndola menos precisa.

En 2024, la NASA aprovechó un evento como este para investigar esa pérdida de radiación que provoca y entender el mecanismo.

Científicos y aficionados a la astronomía tendrán este 2026 la oportunidad de disfrutar de un trienio prácticamente único en España. Eso sí, es importante recordar que quien quiera observar el eclipse del próximo agosto debe hacerlo de forma segura y emplear las gafas homologadas para ello.

En la fase de totalidad puede verse a simple vista, sin necesidad de protección, pero cuando la Luna comience a revelar de nuevo la superficie solar, es cuando se debe observar el eclipse con este tipo de gafas. Si no se tiene esta precaución, se pueden sufrir daños permanentes en los ojos, aunque solo se mire durante unos segundos.