Pedroche, matemático, sobre jugar la Lotería del Niño: "Hay más probabilidad de premio y un 30% de recuperar tu dinero"

Las claves nuevo Generado con IA La probabilidad de ganar un premio en la Lotería del Niño es mayor que en la Lotería de Navidad, con un 30% de posibilidades de recuperar el dinero invertido. El matemático Paco Pedroche recomienda comprar 100 décimos con todas las terminaciones para asegurar algún premio, aunque la inversión mínima sería de 2.000 euros. La Lotería del Niño reparte más premios que la de Navidad, con 37.920 premios frente a los 15.304 de la Navidad, aunque los premios principales son menores. El sorteo del Niño ofrece diversos tipos de premios, incluyendo extracciones, aproximaciones, centenas y múltiples reintegros, aumentando las probabilidades de obtener algún retorno.

La probabilidad de ganar tanto la Lotería de Navidad como la del Niño se presenta escasa cuando revisamos nuestras posibilidades. El premio es de 400.000 euros al décimo en el caso de la Lotería de Navidad, pero 'solo' de 200.000 euros en el caso de la Lotería del Niño. Sin embargo, la mayor cantidad de premios hace que sea más probable que toque algo, aunque sea una devolución del dinero invertido.

Así lo explica el matemático de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) Paco Pedroche, quien ya ha hablado en anteriores ocasiones sobre cómo calcular la probabilidad de ganar algún premio. O, al menos, de no perder demasiado dinero.

Su propuesta es comprar 100 décimos que incluyan todas las terminaciones (del 00 al 99), lo que nos aseguraría acertar la terminación de los grandes premios de la Lotería de Navidad. Todo ello implica invertir 2.000 euros y asegurarnos un retorno de al menos 500 euros. Nos arriesgamos a perder 1.500 euros por el camino.

Como ya recalcó en su momento el matemático, más décimos no implica mayor probabilidad de ganancia. Todos los números tienen las mismas probabilidades de salir. Sin embargo, nuestros conocidos sesgos psicológicos, incluyendo el escaso conocimiento sobre probabilidades y la sensación de exceso de control que suele caracterizar al ser humano, da lugar a que pensemos que es más fácil ganar.

La probabilidad real de ganar el Gordo de Navidad es de 1 entre 100.000. Parece factible, pero, como explica el mismo matemático, es más probable que estar vivos, más probable que sufrir la caída de un rayo, pero menos probable que sufrir un accidente de tráfico. Y, además, la probabilidad de ganar algún premio, de cualquier cuantía, es superior en el caso de la Lotería del Niño.

Respecto a las analogías que usa el matemático, estar vivos implica que un espermatozoide entre 100 millones acabe fecundando un óvulo, que da origen a nuestra existencia. Es mil veces más improbable que ganar el Gordo. Por su parte, es 200 veces más probable que nos alcance un rayo, dado que se estima que cada año mueren 2,6 personas por este motivo. Finalmente, morir en un accidente de tráfico es dos veces más probable.

Para ponernos en contexto, existe un 15% de probabilidad de conseguir algún premio en la Lotería de Navidad. Sin embargo, en comparación, es más probable que toque un premio en la Lotería del Niño, dado que en este último caso existen tres reintegros frente a un solo reintegro del Gordo de Navidad. Por tanto, hay un 30% más de probabilidad de que te devuelvan el dinero en el sorteo del próximo 6 de enero.

Los grandes premios de la Lotería del Niño son menos cuantiosos que los de la Lotería de Navidad, pero existe más probabilidad de que nos toque algo. El Sorteo Extraordinario del Niño reparte 37.920 premios, más del doble que la Lotería de Navidad, que este año ha dado 15.304 premios.

En el caso del Niño, los premios más cuantiosos son:

- Un primer premio de 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros al décimo.

- Un segundo premio de 750.000 euros a la serie y 75.000 euros al décimo.

- Un tercer premio de 250.000 euros a la serie y 25.000 euros al décimo.

Pero eso no es todo, dado que la Lotería del Niño reparte otros premios como extracciones, aproximaciones, centenas y reintegros:

- Respecto a las extracciones, existen 20 premios de 3.500 euros a la serie y 350 euros al décimo por dos extracciones de cuatro cifras, 1.400 premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo repartidos en 14 extracciones de tres cifras y, finalmente, cinco extracciones de dos cifras con 400 euros a la serie y 40 euros al décimo.

- Respecto a las aproximaciones, existen dos aproximaciones de 12.000 euros a la serie y 120 euros al décimo para los números anterior y posterior al primer premio. Además, existen dos premios de 6.100 euros a la serie y 61 euros al décimo para los números anterior y posterior al segundo premio.

- Respecto a las centenas, existen 99 premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo en los casos de los 99 números restantes de la centena del primer, segundo y tercer premio por un lado, y otros 99 premios similares para los billetes que tengan las últimas tres cifras dispuestas igualmente que las del primer y segundo premio. También existen 999 premios de 1.000 euros a la serie y 100 euros al décimo para los números que tengan las dos últimas cifras iguales a las del primer premio.

- Respecto a los reintegros, existen 9.999 reintegros de 200 euros a la serie y 20 euros al décimo para los números que coincidan con el primer premio en la última cifra, 10.000 reintegros de 200 euros a la serie y 20 euros al décimo para los números cuya última cifra sea igual a la obtenida en la primera extracción especial, y otros 10.000 reintegros de 200 euros a la serie y 20 euros al décimo para los números cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.