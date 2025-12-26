De la peste porcina a la gripe aviar: Cataluña se enfrenta a dos peligrosos brotes víricos de consecuencias inciertas

Ambos brotes han generado importantes pérdidas económicas y evidencian la necesidad de cooperación entre expertos en salud animal, humana y ambiental para prevenir futuras crisis.

El brote de peste porcina africana, cuya transmisión afecta solo a cerdos y jabalíes, ha originado investigaciones sobre su posible origen en laboratorios, aunque no se descarta la transmisión por productos contaminados.

La gripe aviar detectada en una granja de pollos ha llevado al confinamiento de explotaciones en un radio de 10 km y al sacrificio de todas las aves afectadas.

Cataluña enfrenta simultáneamente un brote de gripe aviar en Lleida y otro de peste porcina africana, lo que supone riesgos para la ganadería regional.

El brote de gripe aviar en una granja de pollos en Lleida es un aviso de que el riesgo de expansión de la panzootia en nuestro país sigue vivo.

También es un amargo recordatorio de que ninguna región está fuera de peligro. Es el primer brote registrado en Cataluña en la temporada, la más dañina del virus en nuestro país.

Se suma a los 14 que estallaron entre julio y octubre de este año, que obligaron al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a tomar medidas drásticas como impedir la cría al aire libre de aves de corral.

Ocurre de forma paralela al brote de peste porcina africana que vive la comunidad, el primero en España desde 1994, y del que todavía se desconoce el origen.

Han sido 27 los cadáveres de jabalíes positivos al virus encontrados en el parque natural de Collserola, en la provincia de Barcelona, mientras que parece no haber afectado a las explotaciones porcinas cercanas.

Son dos virus mortales pero de comportamiento distinto: la peste porcina se transmite por contacto directo por animales infectados, así como productos contaminados (desde la propia carne del animal a las heces) y también por ciertas garrapatas.

En cambio, la transmisión principal de la gripe aviar es mediante aerosoles. No obstante, también puede transmitirse por contacto con heces o secreciones de animales infectados.

Su velocidad de expansión es tal que ha alcanzado todos los confines del mundo, incluida la Antártida, diezmando poblaciones no solo de aves sino también de varias especies de mamíferos.

Este miércoles, el consejero catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, anunciaba del confinamiento de todas las explotaciones en 10 kilómetros a la redonda del primer contagio en la granja de pollos.

También informaba del sacrificio de todas las aves de la finca afectada, ya que "es una enfermedad muy contagiosa, mortal y de erradicación obligatoria".

El brote se produce dos semanas después del levantamiento de las medidas especiales tomadas desde el Ministerio de Agricultura tras la alarma que provocó la aparición de varios brotes en granjas muy seguidos en el tiempo.

Más de 2,5 millones de aves (gallinas ponedoras, sobre todo) fueron sacrificadas para contener la expansión del virus. Las áreas más afectadas fueron Valladolid, Madrid, Toledo, Badajoz y Huelva.

Si la situación en aves de corral parecía controlada hasta este nuevo brote, el goteo de casos en aves silvestres ha seguido sucediéndose en toda la península.

Según el último informe sobre la situación de la gripe aviar en España, publicado por Agricultura el 10 de diciembre, desde junio se han detectado 122 brotes en aves silvestres.

Desde entonces, se han informado de un puñado más, concentrados en las comunidades de Madrid (Buitrago de Lozoya, Ciempozuelos y Alcalá de Henares) y Cantabria (Gama, San Vicente de la Barquera y Solares).

El origen del brote en la granja de Lleida está, probablemente, en un ave salvaje que se coló en la explotación avícola, según Ordeig.

Se ha establecido un perímetro de seguridad de 10 kilómetros a la redonda, obligando a todas las explotaciones al confinamiento durante al menos 30 días para evitar nuevos contagios.

Esta influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) afecta a los humanos. Desde que se identificó por primera vez en 1996, ha habido cerca de un millar de contagios, principalmente en trabajadores de explotaciones avícolas.

Cerca del 50% de ellos murió a consecuencia de la infección.

Sin embargo, no se ha demostrado la transmisión entre humanos: todos los casos documentados tenían origen en un animal infectado.

Los expertos temen que este virus de la gripe, como otros en el pasado, pueda mutar de forma que se vuelva transmisible entre personas.

No obstante, en 30 años no lo ha hecho, pero eso no quiere decir que no vaya a hacerlo en un futuro. Cuando más se extienda entre aves y mamíferos no humanos, más posibilidades hay de que lo haga.

Mortal al 100%

El virus de la peste porcina africana, en cambio, es totalmente inocuo para el ser humano. Su expansión está limitada a jabalíes y cerdos.

Se detectó en España por última vez dos años antes de que se conociera la gripe H5N1.

Como su propio nombre indica, su origen es africano y llegó a Europa en los años 60, entrando primero por Portugal.

El virus presente en el continente entró por Georgia en 2007 y se expandió por varios países del centro y este del continente.

El pasado 28 de noviembre, la Generalitat catalana informaba de que dos jabalíes silvestres habían dado positivo al virus e inmediatamente se tomaban medidas para contenerlo.

Su mortalidad de prácticamente el 100% de los casos lo convierte en muy peligroso para las explotaciones porcinas cercanas.

Pero es que, además, puede permanecer durante mucho tiempo (semanas o meses) en productos de animales afectados como el embutido.

De ahí que la primera hipótesis sobre el origen del brote catalán fuera un alimento contaminado traído desde zonas endémicas.

Sin embargo, la proximidad de laboratorios de investigación biológica a la zona afectada hizo sospechar de un posible escape del virus desde aquellos.

De ahí que el 5 de diciembre, el Ministerio de Agricultura anunciara una investigación paralela sobre el origen del brote en la que no se descartaba su salida de uno de ellos.

Concretamente, los ojos están en el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), pues ahí se investiga con dicho virus.

El silencio del laboratorio desde entonces (solo roto por un comunicado tras presentarse la Guardia Civil a un registro el 18 de diciembre) tampoco ha ayudado a despejar las dudas.

Las primeras secuenciaciones de las muestras de los jabalíes mostraron que son distintos a la cepa circulante en Europa, lo que avivó la posibilidad de escape de laboratorio.

Sin embargo, la auditoría promovida desde la Generalitat ha concluido que las instalaciones de bioseguridad (nivel 3 de contención biológica) son aptas para el trabajo seguro con el virus.

La ambigüedad de esta frase no descarta la posibilidad de un incidente o una salida consciente del virus de las instalaciones.

Las muestras han sido enviadas a un laboratorio de la Unión Europea para su secuenciación y ensamblaje completo.

Algo que suele hacerse de forma rápida (en días, incluso en horas), sin embargo, se está demorando más de dos semanas.

Una de las razones es que el virus de la peste porcina es uno de los más grandes conocidos, de extraordinaria complejidad, lo que complica su secuenciación genética.

Además, existen pocas muestras del virus guardadas en los biobancos veterinarios, lo que dificulta su análisis filogenético.

La confluencia de brotes de gripe aviar y peste porcina africana en Cataluña pone sobre aviso la potencial fragilidad de la ganadería en la comunidad, pero también es una advertencia para el resto de España y Europa.

Las consecuencias inmediatas son económicas, con pérdidas para ganaderos, cierre de fronteras para los productos catalanes (y españoles) y sospechas de nuevos brotes.

Pero los expertos van más allá y avisan de que la salud humana no puede desligarse de la animal y la medioambiental.

Es el concepto one health, una única salud. La colaboración de veterinarios, epidemiólogos y expertos ambientales, entre muchos otros, es vital para superar las amenazas a la salud humana del futuro.