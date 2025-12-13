Jesús Redondo tiene 110 años y es el hombre más longevo de España: "Su costumbre, tomar tres vinos y comer a las dos"

Las claves nuevo Generado con IA Jesús Redondo, vecino de Cáceres, celebra 110 años y es actualmente el hombre más longevo de España. Atribuye su longevidad a comidas frugales, evitar excesos, mantenerse mentalmente activo y consumir moderadamente vino o cerveza. Ha vivido una vida sencilla y metódica, con hábitos como comer siempre a las dos, leer más de mil libros y mantenerse activo incluso en la residencia. Estuvo casado durante 78 años y ha recorrido diversas ciudades españolas, recordando su vida con sencillez y satisfacción.

Cada vez son más los casos de personas que logran superar la barrera de los 100 e incluso los 110 años, convirtiéndose en los conocidos como 'súper centenarios'. Cada uno de estos casos excepcionales guarda sus propios secretos.

Aunque nuestro país no contenga oficialmente ninguna de las "zonas azules" de la longevidad, cada vez son más los casos conocidos en España. Y lo sorprendente es que muchos de estos supercentenarios han experimentado situaciones nada idóneas para la salud.

Uno de estos casos es el de Jesús Redondo, vecino de Cáceres que ha celebrado 110 años. Su caso no solo es excepcional por su avanzada edad, sino también por algunos de sus hábitos y por su forma de ver la vida.

Jesús ha revelado algunos de sus secretos para superar el siglo de vida, repitiendo ciertos patrones que ya se han visto en otros casos similares. Entre ellos, el hacer comidas frugales y evitar el paso por el hospital.

Su hijo Jacinto comentaba en un reportaje para El periódico de Extremadura que Jesús nunca ha sido un gran glotón, destacando por la mesura en la mesa. "Mi padre siempre ha dicho que se come para vivir, no se vive para comer".

El propio Jesús asegura que siempre ha llevado una vida muy normal, y que "nunca ha bebido ni fumado". De hecho, mantiene intactas sus facultades mentales, y carece de problemas de audición o visión incluso a una edad tan avanzada.

Actualmente lleva ocho años viviendo en una residencia asistida de Cáceres, donde se convirtió en el hombre más anciano de España. Sucede así a Luis G. Carrasco-Muñoz Pérez, el cual ostentaba el anterior récord con 111 años.

Sin embargo, cabe puntualizar que Jesús sí consumía alcohol, aunque no se tratara de licores destilados. Como corrobora su propio hijo, sí ha hecho un consumo moderado de vino o cerveza a lo largo de su vida dentro de un contexto social.

"Mi padre siempre ha sido muy metódico. En el pueblo salía a 'tomar a las 11', como decimos allí a salir a tomar una caña... su costumbre era tomarse tres vinos y cuando se los había tomado, se iba. Comer a las dos en casa era para él sagrado".

Este súper centenario siempre ha sido un ávido lector, un conocido factor de salud cognitiva. Sigue pasando el día en la sala-biblioteca del centro de mayores : "He leído más de mil libros" afirma, algo que corrobora Jacinto. "Ha sido un lector empedernido, devoraba los libros".

Incluso la propia directora del centro, Ana Arévalo, ha podido confirmarlo: "Durante la pandemia siguió bajando y cambiaba los libros, y si algo no le gustaba decía: '¡esto es un panfleto!'".

Progresivamente, la edad ha hecho cierta mella en Jesús. Como él mismo reconoce, los días se le hacen más monótonos. Se mantiene activo, haciendo ejercicios en el gimnasio, y sin dejar de lado su "vasito de vino con casera" en la cafetería del centro.

Jesús estuvo casado 78 años con su mujer, Concepción, que falleció hace seis años al cumplir los 99. Recorrió diversos lugares de España: San Sebastián, Tenerife, Las Palmas, Mallorca... Ha tenido una vida sencilla pero plena, y recuerda con ternura su primer encuentro. "Éramos pequeños cuando nos conocimos. ¡No, en el baile no... antes!".