Manuel García, matemático, sobre cómo lograr que te toque la lotería de Navidad: "Así hay un 25% de probabilidad"

Las claves nuevo Generado con IA El matemático Manuel García recomienda comprar décimos de números distintos para aumentar la probabilidad de ganar en la Lotería de Navidad. Comprar varios billetes del mismo número solo incrementa el premio si ese número resulta premiado, pero no aumenta la probabilidad de ganar. Para tener un 25% de probabilidades de ganar el Gordo habría que comprar 25.000 décimos, lo que representa una inversión de medio millón de euros. Las administraciones más famosas suelen repartir más premios simplemente porque venden más décimos, no porque den más suerte.

A estas alturas del mes de diciembre, la mayoría de nosotros tenemos nuestro décimo de la lotería de Navidad comprado. Incluso las personas que suelen considerar estos sorteos como una pérdida de dinero, se animan a participar en esta ocasión.

Si bien otros sorteos del año tienen premios más abultados, el de la lotería de Navidad tiene fama de estar más repartido. Toca menos dinero, pero a más personas. Por esta razón, hay quien se dedica desde el verano a acumular décimos comprados en múltiples sitios.

Ahora bien, sin duda la lotería de Navidad tiene mucho de tradición y es que las familias y las empresas se juntan para comprar décimos o se intercambian con amigos con la esperanza de comenzar las fiestas con algo más de dinero en el bolsillo.

Pero, ¿hacemos bien al comprar muchos décimos de la lotería? El matemático Manuel García, experto en estadística de la Universidad Europea de Madrid explica que sí, pero con una aclaración: deberían ser todos números distintos, no muchos décimos con el mismo.

"Sí, si son números distintos. Si compras varios billetes del mismo número solo recibirías más dinero si ese número resulta premiado", explica a As. Es decir, muchas veces nos encariñamos con un número y pensamos comprar doble décimo por un presentimiento.

De esta manera, si toca nos llevaríamos doble premio. Pero García sostiene que lo más interesante es comprar una variedad de números y, de esta manera, aumentar nuestras posibilidades de que nos toque el Gordo, el premio con mayor dotación del sorteo.

Ahora bien, aumentar significativamente nuestras probabilidades de ganar la lotería es muy complicado. Sí, por ejemplo, comprases 25.000 décimos "tendrías aproximadamente un 25% de probabilidad" para ganar el Gordo, tal y como explica García al medio.

Tener ilusión

Pero esto significaría hacer una inversión de medio millón de euros, por lo que, si no ganas el Gordo y algunos premios más, no compensa hacer esta estrategia. Es mejor dejarlo todo a la ilusión y a la suerte de que con una pequeña inversión se multiplique.

Tampoco es cierto que haya administraciones que dan más suerte. Tal y como explica este matemático, las administraciones que más fama tienen suelen ser las que más décimos venden. Es decir, que suelen dar los premios mayores con más frecuencia por estadística.

"Es un efecto de 'profecía autocumplida'. Toca mucho porque realmente es un efecto de que como tienen esa fama, pues la gente siempre suele ir ahí a comprar. Entonces son las que más números venden y entonces tienen más posibilidades", cuenta García.

Este matemático afirma que todos los años compra el mismo número con un amigo suyo y admite que es un acto irracional. Incluso si el año anterior ya tocó ese número, este año podría volver a tocar, aunque la posibilidad de que sea en años consecutivos es baja.

Al final, García recuerda que lo importante al jugar la lotería de Navidad es vivir la ilusión de que te pueda tocar el dinero, compartirlo con tus seres queridos y vivir la tradición de seguir el sorteo. Este matemático recuerda que en los juegos de azar quien gana es la banca.

"Si me tocara, y eso es una decisión financiera, yo lo invertiría. Podría jugar de forma testimonial, pero no por estrategia matemática", razona este experto.