Ian Emmanuel, biólogo molecular a los 12 años, sobre su colegio: "Me decían que lo que tenía era déficit de atención"

Las claves nuevo Generado con IA Ian Emmanuel González Santos es el biólogo molecular más joven de la historia, habiéndose graduado con solo 12 años y actualmente cursa un doctorado a los 15. Desde muy pequeño mostró habilidades excepcionales: hablaba como un adulto a los 18 meses, leía a los 3 años y acreditó primaria, secundaria y preparatoria a los 9. A pesar de ser confundido inicialmente con un déficit de atención, Ian contó con el apoyo de su madre para avanzar rápidamente en su educación y completar también una maestría durante la universidad. Actualmente colabora en una investigación sobre la degradación de plásticos con bacterias y aspira a contribuir a la ciencia, mientras disfruta de deportes, videojuegos y música.

El biólogo molecular más joven de la Historia consiguió su título con tan sólo 12 años. Ahora Ian Emmanuel González Santos prosigue con su carrera haciendo el doctorado en la misma disciplina con nada más que 15 años. Pero no es en lo único en lo que destaca.

Este joven prodigio está acostumbrado a alcanzar logros desde muy pequeño. Y es que con sólo 18 meses de vida ya podía hablar y con un nivel semejante al de los adultos, según recogeeste artículo de El Periódico. En los años siguientes, superó otros muchos retos.

Con tres años, Ian Emmanuel ya era capaz de leer; con nueve, acreditó de una sola vez las educaciones primaria y secundaria y la preparatoria —lo que en México se corresponde con el Bachillerato de España—. Fue a los seis cuando calcularon su alto cociente intelectual, pero antes pensaron que podía tener déficit de atención, según Debate.

"Desde muy pequeño tenía conocimientos de química, microbiología, hematología, biología molecular. Participé también en concursos de química en general, gané el primer y segundo lugar y en ese punto dije 'necesito aprender más, necesito profundizar'", explicó el niño.

González Santos continúa explicando que entonces acreditó todos sus grados y empezó a buscar una carrera que tuviera todas esas ramas involucradas. Esa fue la carrera que el niño terminó con sólo 12 años, la carrera de Biología molecular.

Al conseguir acreditar su enseñanza a los nueve años consiguió ese objetivo y accedió a la licenciatura en Químico Farmacéutico Biológico en el campus de ciencias exactas de la Universidad de Guadalajara, una ciudad que se encuentra en el oeste de México.

Pero es que, además, este niño prodigio estudió una maestría —lo que llamamos máster en España— en mitad de la carrera universitaria. De esta manera, González Santos explica que conseguía profundizar en su carrera que tanto le fue gustando durante esos años.

"Culminada la maestría yo tenía unos conocimientos tan maravillosos, tan increíbles y se complementaron perfectamente con lo que me enseñaron en las materias de biología molecular y genética", añadió el jovencísimo biólogo molecular.

"Tenía muchas dudas", confesó González Santos. "Profundizar todavía más se me hacía algo tan maravilloso, le doy las gracias a mi mamá y a todo lo que aprendí porque así tuve más conocimientos, más preguntas y he aprendido mucho más".

De hecho, el joven genio cuenta que el apoyo de su madre fue fundamental para poder acreditar cursos y cursar un máster a la vez que una carrera universitaria. Al final, el niño se graduó tanto en la carrera como en el máster con honores y se ha dado a conocer.

"Me estoy esmerando mucho para que esto dé frutos y también para poder apoyar en algo a la humanidad", aseguró este pequeño científico. Ahora colabora en una investigación que busca degradar el plástico PET con una bacteria y quiere llegar a firmar un artículo.

"Aunque sea como ayudante de un investigador", destacó. Por lo tanto, es muy probable que este joven vuelva a protagonizar titulares de prensa en los próximos meses y años con los avances de su carrera como investigador o cuando se convierta en doctorado.

De todas formas, este joven también disfruta de actividades más allá del estudio. Durante años practicó el parkour, pero ahora hace atletismo. Es admirador del futbolista Cristiano Ronaldo, tiene dos gatos y le gustan los videojuegos y la música.

El niño también ha relatado que cuando era más pequeño los compañeros de su colegio le hicieron pasar malos momentos al considerarlo raro por sus altas capacidades. Ahora ese tiempo ha pasado y está aprovechando todo su potencial y viviendo una vida que comparte en su perfil de Instagram.