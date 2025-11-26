Ana Molina (45), sobre la crema hidratante: "Si te la pones en los 60 segundos tras la ducha, evitas perder agua un 60%"

Las claves nuevo Generado con IA La dermatóloga Ana Molina recomienda aplicar la crema hidratante en los 60 segundos tras la ducha para evitar perder hasta un 60% de agua transepidérmica. Este método, conocido como el 'truco del minuto', aprovecha que la piel está más permeable y retiene mejor la humedad justo después de la ducha. Molina aconseja preservar la grasa natural de la piel usando agua templada y jabones suaves, reduciendo así la necesidad de hidratantes artificiales. Para potenciar los efectos de la crema, la experta sugiere combinarla con antioxidantes como la vitamina C, aunque destaca que la mejor prevención del envejecimiento es el uso de protección solar.

Embadurnarse el cuerpo de crema hidratante es una de las rutinas de autocuidado que más evitamos. Aunque nos ayuda a sentir la piel suave y en calma, a muchos no les compensa el tiempo que hay que dedicarle o la textura que deja la loción en el momento.

Si estás dispuesto a iniciar o a mantener este hábito, la dermatóloga Ana Molina ha contado en un vídeo para sus redes sociales que existe un momento en el día en el que la crema hidratante es mucho más efectiva. Y esto está comprobado científicamente.

"¿Sabías que hay un momento exacto en que tu crema hidrata el doble?", comienza la experta. "Casi nadie lo aprovecha. Se llama el truco del minuto y consiste en aplicar la crema justo después de la ducha, antes de que pasen 60 segundos".

El momento de la ducha es el que elegimos casi todos para untarnos la crema hidratante, pero normalmente tardamos más tiempo en ponernos manos a la obra. Para ese momento, los beneficios de la ducha para la hidratación han ido desapareciendo.

"Hay estudios publicados en el Journal of the American Academy of Dermatology que demostraron que aplicar la crema en el primer minuto tras la ducha reduce la pérdida de agua transepidérmica en un 60%", explica Molina.

Pero, ¿a qué se debe este efecto multiplicador de la hidratación? "Esto se debe a que, en esos momentos, la piel conserva agua en el estrato córneo, la parte más superficial y su permeabilidad es mayor. Así que hidratarte rápido no es postureo, es ciencia", afirma.

De hecho, las cremas hidratantes lo que hacen es retener la propia humedad de la piel. "Todas las cremas hidratantes se fabrican igual", explica Molina en otro vídeo y explica que siempre llevan humectantes, emolientes y oclusivos. Estos últimos son muy importantes.

Retener agua

"Se llaman oclusivos porque hacen una película protectora encima de nuestra piel tan potente que no dejan que el agua se evapore. Es decir, no hay nada más hidratante que un oclusivo porque retiene el agua de tu piel", aclara esta experta.

En cualquier caso, la dermatóloga cuenta que, a pesar de la efectividad de las lociones hidratantes, este no es el método que más le gusta para mantener la humedad de la piel después de la ducha. "No es mi truco favorito después de ducharme", señala.

"Sino algo tan sencillo como no eliminar la grasita natural de la piel al ducharte", destaca Molina y añade que esto se consigue si evitamos frotar nuestra piel con esponjas, usamos agua templada en lugar de caliente y jabones con el mismo pH que la piel.

De esta manera, "mantendrás tu capita de grasa natural y no tendrás que usar tanta grasa artificial después", termina la experta. Se trata de un mecanismo natural del cuerpo para mantener nuestra piel en su estado óptimo, pero que eliminamos sin querer.

La crema hidratante es un producto básico que puede ayudarnos a sentirnos mejor, con menos picores, y a lucir una piel más suave y lisa. Sin embargo, la experta recomienda acompañarla de otras sustancias, sobre todo en las cremas para el rostro.

En concreto, se refiere a añadirle a la crema antioxidante como la vitamina C. "A ser posible varios, lo que yo llamo un cóctel molotov de antioxidantes, porque te ayudan a luchar contra el daño que ciertos factores externos ejercen en tu piel", señala.

"Ayudan a luchar contra el estrés oxidativo", añade la experta. Ahora bien, no vamos a conseguir frenar el envejecimiento usando cremas hidratantes. Si lo que nos preocupa evitar son signos de envejecimiento como las arrugas es mejor una crema solar.

El sol es el factor que más envejece la piel, pero también es importante llevar una dieta saludable, evitar el tabaco y el alcohol, y dormir entre siete y nueve horas todos los días.