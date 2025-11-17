Víctor Küppers, 55 años, experto en psicología, sobre la felicidad de la familia: "Hemos convertido nuestras casas en pensiones"

La aportación de la familia en el desarrollo de cada uno de nosotros es incuestionable. Pero no sólo por sus cuidados para completar el crecimiento, sino que también es el primer grupo con el que establecemos relaciones sociales. Nos entrenamos para salir al mundo.

Por supuesto, en la adultez la familia sigue siendo nuestro círculo social más cercano en la mayoría de los casos. Los investigadores de la felicidad, por lo tanto, aseguran que es un importante grupo del que cuidar si queremos aumentar nuestra satisfacción.

Sin embargo, cuidar de nuestra familia es un trabajo del día a día que, según el experto en psicología positiva Víctor Küppers, estamos dejando de hacer. La manera básica de cuidar es ofrecer tiempo de calidad y aquí es, precisamente, donde fallamos.

"Ya no compartimos tiempo", asegura. "Hemos convertido nuestras casas en pensiones con habitaciones privadas y baño compartido, con televisión para cada uno. Uno cena a las ocho, otro a las nueve, uno cena en el comedor, otro en la cocina…".

Seguramente, la escena que evoca Küppers nos suene de algo. Los padres solían echar en cara a los hijos que tratasen el hogar familiar como una pensión cuando empezaban a salir con los amigos. Pero, ahora, Küppers sostiene que esta es la tónica general.

Y no sólo por parte de los hijos, sino también por parte de los padres. "La unidad familiar ha dejado de compartir tiempo y cuando dejas de compartir tiempo no hay conversaciones. Y la educación requiere conversar, pero también escuchar, argumentar, tener empatía".

Por esta razón, Küppers insiste en que "es muy importante compartir tiempo en la unidad familiar". Sí, en el entorno familiar es sencillo que aparezcan conflictos y que se generen dinámicas con el paso de los años, pero merece la pena retomar el tiempo en familia.

Buscar tiempo y actividades

De hecho, el propio Küppers también ha asegurado que en su propia familia le cuesta encontrar tiempo para compartir y conversar. Sin embargo, ha descubierto qué puede hacer para, en ciertas ocasiones al año, reunirse con ellos y fortalecer el vínculo.

"Cuando voy a Holanda, siempre voy en coche", explica. "Es la única manera de estar doce horas juntos. Ahí hablamos, compartimos, nos enfadamos, jugamos… hacemos piña". De esta manera, consigue, en cierto sentido, recuperar algo de tiempo en familia.

"Yo soy un loco de pasear en la montaña y siempre digo que 'familia que pasea unida, familia que permanece unida'", destaca el experto. Es decir, ha encontrado una actividad que pueden disfrutar todos y que genera conversación entre toda la familia.

"Cuando vas paseando por la montaña surgen mil conversaciones, algunas más importantes, otras menos profundas, otras muy profundas… Caminar por la montaña da para conversar mucho", señala este experto en psicología positiva.

La familia es uno de los grupos de relaciones en los que se vive el amor, que según Enrique Rojas, es uno de los aspectos más importantes, junto al trabajo en los que debemos basar nuestro proyecto de vida. Son el grupo de personas con el que convivimos.

El proyecto de vida, diseñado con realismo y entusiasmo, es uno de los aspectos que contribuyen a crear las bases de una vida feliz. Por eso, los expertos sugieren que le concedamos la importancia que realmente tiene.