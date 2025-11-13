Helena Rodero, farmacéutica, sobre la melatonina: "Se ha dicho que aumentan un 90% el riesgo de fallo cardíaco"

Quienes buscan solución a sus problemas para dormir en las pastillas de melatonina se han podido llevar un buen susto en las últimas semanas. Y es que hay noticias que advierten de que estas aparentemente inocentes pastillas pueden tener consecuencias severas.

Las alarmas provienen de un trabajo presentado en una sesión de conferencias de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés), pero varios científicos han apuntado a que debemos interpretarlo con cuidado porque tiene limitaciones.

La farmacéutica Helena Rodero es una de estas voces que han pedido cautela. "Los medios de comunicación han indicado estos últimos días que la toma crónica de melatonina estaba asociada a un mayor riesgo de fallo cardíaco, un 90%", ha explicado en un vídeo.

Pero, no sólo eso, sino que también la melatonina duplica el riesgo de muerte por cualquier causa al tomarla de forma crónica. Y es cierto que estos datos se pueden observar en la revista Circulation, de la AHA, donde se recogen las conferencias.

El trabajo exige revisar la melatonina como ayuda al sueño a la vista de sus resultados sobre la salud cardiovascular. "¡Un poquito de tranquilidad!", pide Rodero. "Este estudio no está publicado ni revisado por ninguna entidad científica".

Reconoce que el tamaño de la población —130.000 pacientes— es uno de los puntos fuertes de esta investigación, "pero solamente se cogieron registros informáticos". Es decir, el estudio sólo tuvo en cuenta a quienes tenían pautada la melatonina por un médico.

"Sólo si estaba en su historia clínica. Los que se tomaban melatonina porque ellos lo valían, los que la compraban sin receta, no se tuvieron en cuenta", aclara la experta. Sin embargo, Rodero añade que tampoco se señaló la gravedad del insomnio de cada participante.

"¿No tendrá más sentido pensar que las personas que toman melatonina de forma crónica es que tienen un insomnio más severo y que, además, pueden tener patologías asociadas que tampoco se tuvieron en cuenta en este estudio?", señala la farmacéutica.

Es decir, que los investigadores se centraron sólo en la sustancia, pero no en el historial que los participantes arrastraban y que podría explicar también unos porcentajes tan altos de riesgo cardiovascular. "Es que las cosas hay que leerlas con espíritu científico", dice.

La experta señala que este tipo de estudios se deben de tratar de una manera cauta hasta que no sean revisados por comités científicos. "Que 'esté asociado' no significa que una sea causa de la otra", explica en referencia a la melatonina y el fallo cardíaco y la mortalidad.

"Esto es básico en el método científico", apunta. "Habrá que esperar a que esto se revise por un comité científico, pero vamos mala pinta no tiene para la melatonina". La experta, por tanto, apuesta que los datos del estudio tendrán una explicación menos alarmante.

A este trabajo científico también ha reaccionado Carlos Egea, presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES). El experto señala que otros muchos estudios sí que avalan la seguridad de la melatonina, incluso en pacientes cardíacos.

Egea señala, al igual que Rodero, que al tratarse de un estudio observacional sólo muestra asociación, pero no una causalidad entre melatonina y fallo cardíaco y mortalidad por cualquier causa. También que al ser una conferencia no necesita ser doblemente revisado.

"Además, dado que la melatonina no requiere prescripción en Estados Unidos [donde se ha realizado el estudio], es posible que el grupo de control (que supuestamente no tomaba melatonina) tuviese pacientes que la tomaban sin receta y no aparezca reflejado en sus historias clínicas", dice Egea.

"Eso sería un sesgo muy significativo", apunta el presidente de FESMES.