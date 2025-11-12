Por qué España no vacuna a las aves pese a la expansión de la gripe aviar: "El virus seguiría circulando, enmascarado"

Desde el pasado lunes, unos 1.200 municipios están obligados a confinar sus aves de corral como medida radical para frenar la expansión de la gripe aviar H5N1.

Desde el pasado julio se han detectado 15 focos en granjas avícolas y más de dos millones y medio de aves domésticas han sido sacrificadas.

Las autoridades están en alerta después de que en solo cuatro meses se haya superado la cifra absoluta de animales afectados.

Además del aislamiento, el Ministerio de Agricultura ha dictaminado la prohibición de usar agua proveniente de fuentes que puedan ser susceptibles de contacto con aves silvestres.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno, no se encuentra la vacunación en las explotaciones.

Actualmente existen varias vacunas de uso veterinario frente a la gripe aviar. En Europa, hay autorizadas un par de ellas para gallinas, una dirigida al subtipo H5N2 y otra los subtipos de H5 que, en teoría, abarcaría H5N1, actual responsable de la epizootia.

Además, hay varios candidatos vacunales siendo investigados, y se encuentran en varias fases de desarrollo.

Sin embargo, las vacunas están descartadas para contener la expansión del virus, explican a EL ESPAÑOL desde Agricultura.

La vacunación "protege de la enfermedad clínica, pero no completamente de la infección y la transmisión de virus desde las aves vacunadas a otras aves susceptibles, pudiendo enmascarar por lo tanto la circulación viral" si el virus penetra en una población vacunada.

O, como lo resume José Antonio García Cabrera, profesor del departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, "si vacunamos, no podemos diferenciar a los animales vacunados de los infectados".

La detección del virus mediante serología se hace en realidad con los anticuerpos. Pero no hay forma de saber qué ha generado los anticuerpos, si el virus o la vacuna.

Es algo similar a lo que pasó con la pandemia para saber el alcance de la Covid en nuestro país.

En el momento que se empezó a vacunar a la gente ya no se podía saber con certeza cuántas personas habían sido infectadas y cuáles tenían anticuerpos por haber recibido la inyección.

Desde Agricultura explican, además, que "la vacunación puede provocar restricciones comerciales unilaterales por parte de países terceros, independientemente de lo establecido en el Código de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), que permite la vacunación bajo ciertas condiciones".

Vacunas y aves centinela

La legislación comunitaria contempla distintas posibilidades de vacunación, como la preventiva en zonas no afectadas inicialmente, y que en España se aplica a "determinados núcleos zoológicos, por su especial riesgo y características especiales y vulnerabilidad de las especies que albergan".

En todo caso, la vacunación complementa las medidas de aislamiento y "en ningún caso" puede sustituirlas.

El veterinario García Cabrera señala que en países fuera de la Unión Europea se puede vacunar, pero "esto les obliga a tener animales no vacunados, aves centinela".

Si estos animales muestran anticuerpos, se debería a que han sido contagiados por la gripe aviar.

Apunta, además, una dificultad adicional, y es que "la vacuna protege frente a la cepa homóloga, por lo que cada año hay que preparar una vacuna nueva, como ocurre en el caso de las personas".

El caso de la gripe aviar no es único en veterinaria. El perito veterinario José Allende explica que, ante epizootias (es el término que se usa para una epidemia en animales) como la tuberculosis o la brucelosis tanto de vacas, ovejas o cabras, "la vacunación está prohibida".

Lo que se dicta son medidas de erradicación de la enfermedad como el aislamiento de todos los individuos en contacto y el sacrificio obligatorio de portadores y enfermos.

"Hay dos cepas, la H5N1, menos agresiva, y H5N5, la verdaderamente preocupante por la gravedad de su patogenia", explica. Para esta última no hay vacunas.

"El problema principal es que ambas afectan al hombre y el riesgo de mutación del virus es altísimo", por lo que la única estrategia a seguir es la erradicación.

Allende apunta que "estamos en plena época de migraciones aviares, y de ahí el confinamiento y el cese de movimientos, como en ferias o exposiciones".

Si son las aves migratorias las que expanden el virus de la gripe aviar, ¿por qué no vacunarlas a ellas, reduciendo así la transmisión del virus?

García Cabrera descarta por completo la idea: es como poner puertas al campo.

"En cualquier humedal, en Doñana o las Tablas de Daimiel, hay miles de aves. ¿Cómo vamos a capturar todas para vacunarlas?"

Además, mientras que otras vacunas pueden ser en aerosol o gotas, las de la gripe aviar son de administración subcutánea o intramuscular, lo que complicaría aún más la misión.

Aunque el uso de vacunas esté prohibido en estos casos en Europa, sí hay diversas pruebas piloto en países como Francia, "donde se están vacunando explotaciones de patos", para observar la viabilidad de esta estrategia.