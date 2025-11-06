José Viña (72 años), médico, sobre el envejecimiento: "Empieza a los 30 años, no recuperamos los daños al 100%"

Las claves nuevo Generado con IA El envejecimiento comienza en torno a los 30 años, cuando termina la maduración, según el médico y catedrático José Viña. El proceso de envejecimiento implica una pérdida gradual de la capacidad del cuerpo para reaccionar ante agresiones externas y una disminución energética. Las mitocondrias, responsables de la producción de energía celular, son clave en el envejecimiento; su deterioro es inevitable y actualmente imposible de revertir completamente. Hábitos como el control del estrés, evitar tóxicos, hacer ejercicio físico y mantener una buena nutrición ayudan a retrasar los efectos del envejecimiento, aunque aún queda mucho por investigar sobre la nutrición óptima.

Ser centenarios sigue siendo algo raro, pero cada vez es más frecuente. Desde hace varias décadas, el tiempo de vida de los españoles se ha ido expandiendo y es posible que en los próximos años siga ocurriendo lo mismo gracias a los avances en el conocimiento.

La longevidad y la lucha contra el envejecimiento son áreas de investigación que reúnen en torno a ellas a muchos científicos de todo el mundo. Estos investigadores buscan cuáles son los procesos que componen este fenómeno para conseguir retrasarlo.

Uno de estos investigadores es el catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia José Viña, que recientemente ha estado en el podcast de su sobrina, la médico Isabel Viña, hablando sobre los entresijos del proceso del envejecimiento.

"Cosmologicamente, todo, desde que aparece, empieza a envejecer", señala el experto en esta entrevista. Se trata, por tanto, de un proceso natural de nuestra realidad y que, como explica Viña más adelante, no se intenta detener, sino suavizarlo de alguna manera.

"El Universo, desde que apareció, está envejeciendo. Médicamente, tenemos la impresión de que uno empieza a envejecer cuando deja de madurar y no se madura para todo igual. Pero de promedio yo diría que alrededor de los 30 años hemos terminado la maduración".

Viña señala que, entonces, empieza el proceso de envejecimiento. Ahora bien, el médico detalla que no todos llegamos a la madurez exactamente al mismo tiempo, pero es una fecha en la que podemos, más o menos, señalar esta transición.

"Lo fundamental del envejecimiento humano es que pierdes la capacidad de reaccionar ante las agresiones externas", explica Viña, aunque añade que no se pierde por completo, sino que poco a poco empieza a ser menor. Pero, ¿a qué se refiere?

Lo que nos envejece

Pues a la resistencia que tiene el cuerpo ante infecciones o el contacto con tóxicos o con la contaminación del ambiente. Envejecer nos va haciendo un poco más vulnerables a todo esto, pero existe un aspecto más que define qué es el envejecimiento.

"Un elemento subyace: la pérdida de energía, el colapso energético", añade. "¡Qué duda cabe! Compara a un hombre de 25 años con uno de 90. Has perdido energía y capacidad de adaptarte a las agresiones". De esta manera entiende la vejez y la juventud.

"Cuanto más las mantengas, más joven eres biológicamente", sostiene Viña. Pero, ¿qué es lo que sucede en el interior de nuestro organismo que empieza a mermar ambos aspectos y, por tanto, qué podemos hacer por evitarlo?

Lo que pasa es que llega un momento en el que "no podemos recuperar al 100% los daños que van apareciendo a nivel molecular, luego, tisular y luego, orgánico", sostiene el experto. Es decir, según hacemos uso del cuerpo, se gasta y hay daños que se dejan de reparar.

"A día de hoy no es probable repararlas al 100%, en el ser humano no se puede reparar, los órganos y orgánulos van fallando", explica el experto que añade, de momento, no somos como los coches a los que se les pueden ir cambiando las piezas para que funcionen.

En cuanto a los orgánulos más implicados con el proceso de envejecimiento, el experto señala a las mitocondrias, que son las productoras de energía de las células. "Al fallar las mitocondrias empieza la pérdida de energía", aclara.

"Ese fallo mitocondrial es imposible de anular por completo, estamos intentando en estudios minimizarlo. Vimos hace años que las mitocondrias están dañadas en el interior de la célula, pero no hemos conseguido que se regeneren", advierte Viña.

Y, ¿qué podemos hacer para preservar durante el mayor tiempo posible las mitocondrias en buen estado? Viña señala que la falta de control de estrés y el contacto con tóxicos —desde la radiación al tabaco— es lo que más nos perjudica y, por tanto, hay que evitarlo.

Los hábitos positivos, en este sentido, han probado ser efectivos en múltiples campos de la salud: ejercicio físico y una nutrición óptima. Aunque ya avanza que queda mucho por estudiar en nutrición para conocer cuál es el aporte óptimo de cada nutriente.