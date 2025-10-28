La psicología tras las bravuconadas antes del Clásico de Lamine Yamal: "Se centra más en su ego que en el fútbol"

Las claves nuevo Generado con IA Lamine Yamal protagoniza polémica antes del Clásico con declaraciones provocativas sobre el Real Madrid, generando expectativas de un rendimiento desafiante en el campo. La psicóloga Lara Ferreiro sugiere que la actitud de Yamal refleja una crisis de identidad y el síndrome del impostor, afectando su desempeño en el partido. Ferreiro critica la influencia del padre de Yamal y recomienda al joven futbolista concentrarse en su juego y evitar buscar atención mediática antes de los partidos. El bajo rendimiento de Yamal en el Clásico se atribuye a la presión psicológica y los abucheos, lo que podría estar mermando su autoestima y generando autocrítica.

Un Madrid-Barça es un espectáculo que congrega a millones de espectadores. Desde el estadio o desde sus casas, esperan ver un duelo entre dos rivales admirados en el mundo entero. Este pasado domingo, sin embargo, el protagonista fue otro.

Todas las miradas se colocaron sobre Lamine Yamal, que durante los días previos al encuentro había conseguido cabrear a los madridistas. En una tertulia conducida por Ibai Llanos dijo que el equipo blanco "roba" y "se queja" y echó más leña en redes sociales.

Los asistentes esperaban encontrar un jugador desafiante en el campo, pero lo cierto es que el rendimiento de Yamal ha sido noticia por intrascendente, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL. El partido se saldó con un dos a uno para el Real Madrid.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más! El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, sentencia que, con su actitud chulesca, Yamal "ha creado su propia trampa" y que su bajo rendimiento se debe a la presión psicológica.

"Tenemos que tener muy presente que Lamine Yamal sólo tiene 18 años y que el cerebro y la personalidad se siguen desarrollando hasta los 25 años", advierte la experta. "Ahora mismo, parece más centrado en su ego que en el fútbol. Creo que debe reflexionar".

La psicóloga, que admite ser forofa del Atlético de Madrid, alude también a pasados escándalos de Yamal, como su controvertida fiesta de cumpleaños en la que contó con animadores con enanismo y los recados polémicos que el jugador ha dejado en ocasiones.

"Su padre es un incendiario, le refuerza este comportamiento", explica Ferreiro. El padre de Yamal, en esta ocasión, colgó una foto en sus stories para recordar a sus seguidores que su hijo sólo tiene 18 años. "Debería poner límites a su hijo", insiste la psicóloga.

En cualquier caso, la experta explica que entre los 17 y los 21 años vivimos todavía en una adolescencia que se va adaptando a la adultez. Y, en su caso, este proceso ha coincidido con un ascenso de la fama y una exposición altísima al gran público.

"A Yamal le han insultado, en muchas ocasiones con ataques racistas. Pienso que se está enfrentando a todo eso con una actitud combativa. No es una buena manera de enfrentarse a la adrenalina de las críticas. Luego en el partido conectas con la ansiedad", dice Ferreiro.

Y añade que encuentra "un desfase entre su discurso y la realidad". Es decir, "todos pensamos que sería desafiante, pero el Bernabéu se lo comió con patatas. Ese estadio es como el Coliseo romano, como te abucheen, eso no hay cabeza que lo aguante".

Por esta razón, Ferreiro recomienda al jugador azulgrana que evite "su técnica de buscar grandes titulares en los días previos al partido" porque, en su opinión, desvían el foco del juego y se vuelven en su contra. “Busca control sobre sí mismo atacando a los demás".

"Puede estar atravesando una crisis de identidad. ¿Quién piensa Lamine Yamal que es?, ¿un chico de 18 años o la gran promesa del fútbol? En su cabeza querrá cumplir las expectativas de los demás, llegar a superar a Messi", razona Ferreiro.

De hecho, la psicóloga explica que, aunque la mayoría pensemos que es imposible, las personas como Lamine Yamal también padecen el conocido como síndrome del impostor. Es decir, no se consideran merecedores de su posición.

"Los abucheos generan síndrome del impostor. Terminas, ves que has hecho un mal partido y generas autocrítica", señala la experta. "Se le está subiendo la fama a la cabeza, no tiene los pies en la tierra. Aunque es complicado en su situación".

Al final, la psicóloga piensa que estos episodios pueden llegar a mermar su autoestima. "Ha cogido fama de hablar mucho, debe centrarse en el fútbol y ya está", añade Ferreiro. Por eso, le recomienda trabajar la relajación y la concentración en el campo.

"Buscarte esos abucheos te pone en situación de sobrecarga emocional. Esto significa cortisol, agitación del corazón, rigidez de los músculos… es que todo esto es contrario a poder disputar un buen partido", resume Lara Ferreiro.

Ferreiro adelanta que, por su edad, Yamal se va a equivocar más veces, pero que "no le vienen mal algunos refuerzos que no tengan que ver con que todo lo hace bien".