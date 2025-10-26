Helena Rodero, farmacéutica, alto y claro sobre cuántas veces debes lavarte el pelo a la semana: "Menos de esto, no"

Las claves nuevo Generado con IA Helena Rodero, farmacéutica experta, aclara que dejar de lavar el cabello no previene su caída, sino que puede perjudicar el crecimiento debido a la oxidación de la grasa del cuero cabelludo. Rodero recomienda lavar el pelo según las necesidades individuales: diario para cuero cabelludo graso y dos veces por semana para cabello seco, destacando que es seguro lavarlo a diario si es necesario. Aconseja no frotar el cabello durante el lavado, sino masajear el cuero cabelludo para evitar daños y recomienda usar acondicionador y secar bien el cabello para evitar problemas de humedad.

Seguramente hayas escuchado que si te lavas mucho el pelo terminarás por perderlo o que, por lo menos, crecerá peor. Lavarse el pelo es uno de los hábitos de higiene que más dudas genera, pero es absolutamente necesario hacerlo y usar para ello un champú.

La farmacéutica experta en cuidado de la piel y del cabello Helena Rodero ha aclarado en varias ocasiones esta cuestión. Una de las más recientes ha sido cuando ha intervenido en el podcast Comiendo con María, de la dietista-nutricionista María Merino.

"El error que se suele cometer más a menudo cuando tienes caída del cabello es dejar de lavarlo", advierte la experta. Según explica, esto se suele hacer porque pensamos que se cae más precisamente por lavarlo, pero esto no es así.

"Se va a caer lo mismo porque el cabello está programado para caerse", sostiene. Ese pelo se va a caer igualmente, la única diferencia es que, si lo lavas todos los días, se caerá poco a poco y, si lo lavas una vez cada mucho tiempo, se caerá el acumulado en ese momento.

Pero, ¿por qué es un error dejar de lavar el pelo cuando observamos indicios de una caída más pronunciada? "La grasa de nuestro cuero cabelludo —que todos tenemos, unos más, otros menos— se oxida, inflama el folículo y perjudica el crecimiento del cabello", dice.

La oxidación de esta grasa se relaciona también con la dermatitis seborreica, la caspa, la descamación del cuero cabelludo y todo esto sí que puede perjudicar al crecimiento del cabello. Por lo tanto, lavar el pelo es positivo, pero ¿cuánto se debe hacer?

En un vídeo de sus redes sociales resuelve esta cuestión: "El cuero cabelludo tiene que lavarse según cada necesidad. Si tienes el cuero cabelludo muy graso probablemente necesites lavarlo todos los días". Y destaca que al lavarlo todos los días no pasa nada.

Lo mínimo

"Si lo tienes muy seco, a lo mejor con un par de veces a la semana es suficiente. La frecuencia ideal para mí es de dos veces a la semana a días alternos", explica. Sin embargo, en su intervención en Comiendo con María entra en más detalles.

Merino, la presentadora del podcast, luce una larga melena rizada y Rodero le pregunta cada cuanto la lava. "Lunes, miércoles y viernes, cuando voy al gimnasio. Si hay algún plan importante durante el fin de semana, lavo otro día y, si no, el lunes otra vez", contesta.

Rodero le felicita por hacerlo de esta manera y advierte que las personas con pelo rizado tienden a lavarse menos el pelo. "Lo primero, porque os da más pereza —y lo entiendo— porque cuesta un poco más darle forma", comienza.

"Lo segundo, porque pensáis que tenéis el cabello o el cuero cabelludo seco. Habrá mucho cabello rizado que tenga el cuero cabelludo graso, pero no se dé cuenta. Yo, que tengo el pelo liso, en cuanto empieza a haber grasa enseguida se me aplasta el pelo, pero a ti no".

Por tanto, si somos una de esas personas con el pelo seco o que, por las condiciones de nuestro cabello, no solemos darnos cuenta de que acumula grasa, "lo mínimo, mínimo, mínimo, que dices 'menos de esto, no', es dos veces por semana", aclara la experta.

Repite en esta ocasión que también se puede lavar en días alternos y, por supuesto, todos los días también. Y, ¿cómo podemos ayudar al crecimiento del pelo mientras lo lavamos? Rodero recomienda que aprovechemos el lavado para hacer un masaje.

"Sólo hay que lavar el cuero cabelludo, no frotar el cabello. Si eres consciente de esto, mete las yemas de los dedos en la misma dirección por todo el cuero cabelludo. Así no frotas la cutícula, el resto del cabello, y no se va a encrespar tanto, va a estar más brillante", afirma.

Asegura que lo sentiremos más limpio y suelto, que lo vamos a manejar mejor. "Usa acondicionador en todos los lavados, seca con secador para evitar que la humedad favorezca el crecimiento de microorganismos relacionados con la caspa o la dermatitis".

El secador se debe utilizar a cierta distancia y a una temperatura media para evitar daños en el cabello, pero la raíz debe quedar seca después de lavarlo. "Así quitamos problemas en el cuero cabelludo y el pelo sale mejor", asegura.