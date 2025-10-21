López Lluch, catedrático de Biología: "Cuando se decida no cambiar la hora, protestaremos por no haberla cambiado"

Las claves nuevo Generado con IA El catedrático Guillermo López Lluch argumenta que el cambio de hora podría seguir generando protestas incluso si se decide no cambiarla más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva al Consejo Europeo la propuesta de eliminar el cambio de hora, con 2026 como fecha límite para su implementación. López Lluch argumenta que los ritmos circadianos no dependen del reloj, sino de la salida y puesta del sol, y que los cambios horarios no afectan a estos ritmos. El debate sobre el cambio de hora en España incluye también el regreso al huso horario original, lo que implicaría noches más tempranas en invierno.

En la madrugada del sábado al domingo volveremos a cambiar la hora en España. A las tres de la mañana serán las dos, dormiremos una hora más y diremos adiós con tristeza al horario de verano que solemos recibir con más alegría.

Pero esta costumbre de manipular las agujas del reloj dos veces al año podría tener los días contados. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo para sus redes sociales en el que anunció que iba a llevar la cuestión al Consejo Europeo.

Si es que, finalmente, se consigue, 2026 será el último año en el que esta costumbre se termine. Pero ¡ojo! la batalla por los cambios de hora podría no terminar entonces, tal y como ha comentado el biólogo Guillermo López Lluch en su cuenta de X.

El catedrático del Departamento de Fisiología, Anatomía y Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide dice que "en cuanto se decida no cambiar la hora, comenzaremos a protestar por no haberla cambiado. Yo aquí lo dejo".

"Son casi las 8.30 de la mañana y aún no ha amanecido", explica López Lluch, que trabaja en Sevilla. "El 21 de diciembre ocurrirá alrededor de las 9.30. Tengámoslo en cuenta". Si dejamos de retrasar el reloj, todo esto sucedería una hora más tarde.

En el año 2016 este científico escribió un artículo para el diario Córdoba Hoy comentando el debate sobre el cambio de hora, precisamente, cuando se estaba produciendo el cambio al horario de invierno, como sucederá este domingo.

"Como con casi todo lo que ocurre en estos convulsos tiempos, el cambio horario está en discusión y hay propuestas para cambiarlo. No obstante, yo abogo por dejar todo tal y como está", sostuvo el científico.

Qué horario queremos

De la misma manera que escribía en su reciente tuit, en ese artículo lanzó una pregunta. ¿Queremos que en España amanezca a las 9.30 cuando los días son más cortos y a las 5.45 de la madrugada cuando en verano sean más largos?

La hora a la que amanece y atardece en España cambia en función del punto, siendo la zona oeste en la que más se retrasa. López Lluch afirma que la salida del sol determina en buena medida nuestros ritmos circadianos y generaría un cambio.

"Si no se han liado mucho comprenderán que el cambio horario nos conviene porque en invierno adelanta la salida del sol para que lo haga alrededor de las 8.30 horas de la mañana como mucho, mientras que en verano lo retrasa para que no lo haga antes de las seis de la mañana", escribió.

Y añadió en el artículo que "a cambio, perdemos una hora de sol por la tarde en invierno, pero ganamos una hora en verano. Teniendo en cuenta el clima, yo considero que nos viene mucho mejor". Otro punto de vista que podríamos no haber tenido en cuenta.

La cuestión de la hora en España viene de lejos y también se han hecho reclamaciones para devolver a nuestro país a su huso horario original, que es el que se utiliza en Londres. Este científico también se muestra en contra de esta iniciativa.

"¿Se imaginan tener la noche encima a las cinco de la tarde?", preguntó refiriéndose a que justo eso sería lo que pasaría en los días más cortos del invierno. De la misma manera, en torno al solsticio de verano la noche llegaría unos minutos antes de las nueve.

Todo es cuestión de cuándo preferimos ganar una hora, por la tarde o por la mañana. Pero, ¿y el argumento de que cambiar la hora es mejor para nuestros ritmos circadianos? López Lluch razonó en ese artículo que no tiene demasiado sentido.

"Nuestros ritmos circadianos no tienen nada que ver con la hora del telediario o del despertador; tienen que ver con la hora a la que sale y se pone el sol. Y eso va a ir cambiando pongamos la hora que pongamos", señaló el experto.

"Somos seres biológicos que se van adaptando a las condiciones cambiantes del medio", explicó. Según explica, para nuestro cuerpo tanto da levantarse a las siete y comer a la una, o amanecer a las ocho y comer a las dos.

"Si no se toca nada, el sol saldrá poco antes de que suene nuestro despertador, los niños irán al cole ya amanecido y tendremos unas razonables horas de sol por la tarde durante todo el año", resumió el experto.