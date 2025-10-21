Las claves nuevo Generado con IA José Elías Navarro, empresario y comunicador español, destaca por su desayuno sencillo y saludable: un mini café solo en el bar de su barrio. El mini café solo, sin azúcar ni leche, es apreciado por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que contribuyen a la longevidad y a la salud cardiovascular. El consumo moderado de café se asocia con beneficios neuroprotectores y puede ayudar a conservar la memoria y las capacidades cognitivas.

José Elías Navarro, conocido comunicador en redes y una de las 50 principales fortunas de España según la lista Forbes, suele decir de sí mismo que es "un rico atípico". El emprendedor de 49 años, dueño de la cadena de ultracongelados La Sirena y presidente de Audax Renovables, asegura haber mantenido la frugalidad de sus hábitos populares, y uno de ellos lo demuestra cada mañana al desayunar.

Así, en su día a día, Elías opta por recurrir a la oferta de los bares de su barrio. Su jornada empieza a las ocho, explica, llevando a sus hijos al colegio. A continuación, toma un desayuno extremadamente simple: un mini café solo. Aunque puede parecer exageradamente escaso, la evidencia nutricional apunta a que esta puede ser una manera beneficiosa de empezar el día con energía, y con ventajas a largo plazo.

Y es que, aunque hayan corrido ríos de tinta sobre la presunta importancia de un copioso desayuno para empezar el día, la realidad es que las necesidades varían enteramente por cada individuo. No todo el mundo prefiere ingerir carbohidratos y grasas recién levantado, aunque tampoco es conveniente alargar el periodo en ayunas. En ese sentido, el consumo de un mini café puede ser una excelente manera de activar los ritmos metabólicos.

Para comenzar, el mini café se prepara con una pequeña cantidad de grano molido en una cafetera italiana o expreso, lo que da lugar a una tacita de 20 a 30 ml. Este café se consume solo, sin añadir leche, azúcar o edulcorantes, como un auténtico 'chute' de cafeína que bloquea los receptores de adenosina en el cerebro, alejando la somnolencia.

Pero el café, la infusión más consumida en España, es mucho más que cafeína; de hecho, es una preparación insustituible por otras bebidas denominadas 'energéticas' que añaden artificialmente esta molécula. El café también aporta antioxidantes y compuestos fenólicos que se han relacionado con mejores biomarcadores de salud general e incluso con una mayor longevidad.

Esa mezcla química —clorogénicos, ácidos fenólicos, minerales— asocia en los grandes estudios poblacionales el consumo moderado de café -menos de 400 ml diarios- a una menor mortalidad total y cardiovascular por sus efectos antiinflamatorios. La tensión arterial se ve especialmente beneficiada.

Además, al tratarse de antioxidantes naturales, también se han relacionado con efectos neuroprotectores. El consumo de café solo no solo cuidaría el cerebro frente al deterioro ligado a la edad, sino que contribuiría a conservar la memoria y las capacidades cognitivas.

Decimos bien 'café solo', porque añadir azúcar refinado al café se ha relacionado con un efecto inverso al de los polifenoles, provocando inflamación sistémica. El café azucarado, además, es una de las principales contribuciones a que superemos por mucho los 25 gramos diarios que aconseja la Organización Mundial de la Salud (OMS) como máximo.

Los edulcorantes no calóricos tampoco son la panacea en este sentido. Un consumo continuado se ha relacionado también con inflamación y deterioro de la microbiota intestinal, lo que a su vez se traduce en una peor salud cardiovascular. Este efecto, además, va a la contra de los beneficios que otorga el café en la función gastrointestinal y la hipertensión.

Finalmente, añadir leche podría parecer inequívocamente saludable. Pero hay indicios, como advertía el cardiólogo José Abellán, de que este ingrediente puede interferir en la absorción de los polifenoles del café. Los mini cafés de Elías son, por tanto, pequeñas dosis que pueden tomarse varias veces al día sin temor a superar los límites recomendados, y aprovechando en su totalidad sus beneficios saludables.