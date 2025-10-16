La Dra. Elisabeth Arrojo será investida como Académica Numeraria de la Real Academia Europea de Doctores (RAED)

La Dra. Elisabeth Arrojo celebrará su investidura como Académica Numeraria de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) en Madrid

Un selecto grupo internacional de élite, que incluye a 18 Premios Nobel, acoge a la experta en oncología avanzada y pionera de la prevención en España.

El próximo 22 de octubre a las 18:30, la Dra. Elisabeth Estefanía Arrojo Álvarez vivirá uno de los hitos más relevantes de su trayectoria profesional: su ceremonia de investidura como Académica Numeraria de la Real Academia Europea de Doctores (RAED), institución internacional que reúne a algunos de los mayores referentes de la ciencia y la medicina, incluyendo a 18 Premios Nobel.

El acto tendrá lugar en el Gran Anfiteatro del Colegio de Médicos de Madrid, un espacio cargado de historia donde enseñó Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. En este escenario se reunirán destacadas personalidades del ámbito científico, académico y social, para conmemorar la incorporación de la Dra. Arrojo a la RAED y reflexionar sobre los avances actuales en salud, prevención e innovación médica.

"Este reconocimiento es un honor inmenso, pero también una gran responsabilidad. La medicina del futuro debe enfocarse en la prevención, la conexión mente-cuerpo y en mejorar la calidad de vida de las personas", afirmó la Dra. Arrojo Álvarez tras recibir la noticia.

Con este nombramiento, aprobado por unanimidad en la Junta General de la RAED, la Dra. Arrojo Álvarez refuerza su compromiso con la investigación, la divulgación científica y la promoción de la salud integral desde la prevención y la innovación médica.

La Dra. Elisabeth Arrojo es reconocida a nivel internacional por su investigación en tumores y enfermedades oncológicas. Desde 2016 dirige el Instituto Médico de Oncología Avanzada (INMOA) líder en la oncothermia en España y en 2022 fundó el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer para seguir divulgando la importancia de unos hábitos de vida saludables. Todo este trabajo ha sido reconocido durante su trayectoria con innumerables galardones que culminan con este nombramiento como Académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores

Ser Académica Numeraria no solo es un título de prestigio, sino también un compromiso con el avance del conocimiento y su divulgación. Desde su nueva posición en la RAED, la Dra. Arrojo Álvarez seguirá trabajando con pasión para impulsar la innovación y la investigación en salud integral

Sobre la Real Academia Europea de Doctores (RAED)

La Real Academia Europea de Doctores es una institución de prestigio internacional que reúne a destacados profesionales de diversas disciplinas científicas y humanísticas. Su misión es fomentar el conocimiento, la investigación y la difusión del saber, promoviendo el desarrollo de la ciencia en beneficio de la sociedad.