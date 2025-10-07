Cuánto dinero se llevan los ganadores del Premio Nobel: esta es la sorprendente cifra por conseguir el preciado galardón

Ganar un Premio Nobel supone alcanzar la cima más alta de la carrera profesional de una persona. El prestigiosísimo galardón, que se entrega desde 1901, es uno de los premios mejor remunerados en todo el mundo, situándose entre los que ofrecen mejores sumas económicas, tanto en el ámbito científico como en el literario.

Así, los ganadores del Premio Nobel en 2025 recibirán una de las cuantías económicas más altas de la historia del galardón: 11 millones de coronas suecas, lo que equivale aproximadamente a un millón de dólares estadounidenses o 934.000 euros.

Esta suma es entregada a quienes han realizado contribuciones destacadas a la humanidad en los campos de Medicina, Física, Química, Literatura, Paz y Ciencias Económicas. Sin embargo, esta cifra no siempre ha sido la misma y ha variado considerablemente a lo largo de los años.

Alfred Nobel, inventor y filántropo sueco, destinó una parte sustancial de su fortuna a la creación de los premios en su testamento, buscando recompensar con un reconocimiento mundial y un incentivo económico sustancial a quienes beneficiaran a la humanidad.

La Fundación Nobel, responsable de gestionar ese fondo, invierte el capital para mantener su valor y poder seguir otorgando los premios año tras año.

Desde 1901, la suma que reciben los laureados ha experimentado numerosos cambios, influenciados por factores económicos globales, gestión financiera del fondo y la inflación.

En la primera ceremonia, en 1901, el premio consistió en 150.0782 coronas suecas, cantidad muy significativa para la época y que ajustada a la inflación superaría hoy los ocho millones de coronas suecas (unos 900.000 dólares).

Durante las primeras décadas del siglo XX, el monto fluctuó notoriamente, llegando a un punto especialmente bajo en 1919, cuando los premiados recibieron 133.127 coronas suecas, equivalentes a unos 19.000 dólares actuales.

Posteriormente, el premio se estabilizó y desde la segunda mitad del siglo XX comenzó a incrementarse paulatinamente.

Ya en el siglo XXI, la dotación alcanzó los diez millones de coronas suecas a partir de 2001 y se mantuvo durante más de una década.

Sin embargo, en 2012, la Fundación Nobel anunció una reducción del 20% —pasando de diez a ocho millones de coronas—, medida tomada para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del fondo tras un ciclo de baja rentabilidad en las inversiones.

Así, en 2012 se entregaron cerca de 250.000 dólares menos por premio.

Tras varios años con valores cercanos a los ocho millones de coronas, la Fundación Nobel aumentó nuevamente la dotación, elevándola primero a diez millones y finalmente a once millones de coronas en 2023.

Esto consolidó el premio como uno de los más altos de la historia, equiparable —al convertir y ajustar la suma original de 1901 a la inflación— al propósito que Alfred Nobel tuvo desde el inicio.

El monto del Nobel es idéntico para todas las categorías y, cuando hay más de un galardonado en una misma disciplina, la suma se divide entre los ganadores. Además del dinero, los premiados reciben una medalla y un diploma con la imagen de Alfred Nobel.