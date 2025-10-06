Judit Mascó (55 años), sobre cómo mantiene su figura: "Para desayunar me gusta el café americano y luego esto"

La supermodelo Judit Mascó está a punto de cumplir 56 años y causa sensación en redes sociales por su estilo y sus intervenciones en programas y entrevistas. Mascó mantiene un físico estupendo, que debe a su saludable estilo de vida.

Por desgracia, este último verano lo ha pasado recuperándose de una lesión. A finales del mes de junio, anunció a sus seguidores que se había roto el tendón de Aquiles, de hecho, jugando al tenis. La modelo, en cualquier caso, sigue en movimiento.

En su perfil de Instagram ha lucido bota ortopédica y muletas, tomándose con muy buen humor su recuperación. Hace unas semanas compartía que hacía rehabilitación hasta tres veces al día, pero sigue acudiendo a eventos actualmente sin problema.

La modelo irradia naturalidad y en algunas entrevistas se ha atrevido incluso a contar en qué consiste su estilo de vida saludable. Además de hacer ejercicio —como el tenis que le provocó la lesión—, Mascó sabe qué comer para encontrarse en perfecto estado.

Una vez confesó a Canal Cocina que le gusta el desayuno, pero es una comida que no suele hacer demasiado temprano. Intenta tener una rutina de mañanas constante y saludable, aunque depende mucho de qué tiene que hacer ese día.

"Un día normal, me despierto a las siete de la mañana. Todo va muy rápido a esas horas y me levanto con ganas de tomarme un café, tipo americano bien largo. No tengo hambre", explica la supermodelo catalana. Después, se le va abriendo el apetito.

Más que el café, Mascó asegura que su "fórmula mágica para afrontar la mañana con energía" consiste en tomarse "dos vasos de agua al despertar". Dice que se siente como "una plantita, necesito hidratarme. Eso y la ducha, me despeja".

Un buen bocadillo

El café viene después. El desayuno se hace esperar unas horas, sólo cuando siente que su cuerpo tiene hambre está preparada para hincarle el diente. "Es después cuando me hago un buen bocadillo", expresa, para sorpresa de muchos.

Sí, la supermodelo ha afirmado que le gusta "desayunar un buen bocata de pan bueno". Y añade que siempre busca variar el tipo de pan con el que prepara su desayuno: "Que tenga semillas, que sea integral, un pan negro… Bien enriquecido de cosas".

Beber agua por la mañana es muy importante, debido a que después de toda una noche de descanso necesitamos reponer la hidratación que no hemos aportado en esas horas. Pero este no es el único acierto de la rutina de mañanas de la modelo.

En primer lugar, Mascó ha confesado tomar café todas las mañanas, solo y en una buena cantidad. El café siempre ha suscitado dudas sobre si es saludable, debido a que es cierto que aumenta las pulsaciones y la presión arterial.

Sin embargo, hay que tener en cuenta otras variables. "Cuando estudiamos su efecto a la larga, vaya, buenas noticias", explica el cardiólogo José Abellán. Las investigaciones sugieren que el consumo moderado de café se asocia a menos riesgo de enfermedades.

En concreto, el médico señala que se reducen la "enfermedad cardiovascular, ictus y algunos tipos de cáncer", pero también indica que puede reducir el riesgo de padecer diabetes tipos 2 y se ha llegado a utilizar incluso como tratamiento para migrañas.

Está claro que el café es saludable, aunque tampoco conviene abusar de él, pero ¿qué pasa con el pan? El pan se ha considerado desde hace años como uno de los grandes enemigos de la pérdida de peso y muchos que se ponen a dieta lo evitan.

Sin embargo, Mascó destaca que le gusta el pan "bueno", el integral y, encima, con semillas. Es decir, que elige el pan que más fibra tiene, lo que ayuda a saciarse antes, al tránsito intestinal e, incluso, a reducir el riesgo cardiovascular.

Este efecto cardioprotector se ve reforzado por las grasas saludables que aportan las semillas que pueda llevar ese pan. El pan es, además, un alimento muy energético, cuando se toma con moderación no tiene por qué hacernos engordar.