Nieves Álvarez (51 años), rotunda sobre su alimentación: "Como absolutamente de todo y no me puedo privar de esto"

La modelo y presentadora de televisión Nieves Álvarez ha cumplido 51 años y sigue siendo todo un referente de elegancia en España. Álvarez se mantiene delgada, estilizada y a la moda y su secreto no es ningún misterio: hábitos de vida saludable y constancia.

Álvarez ha compartido en algunas de las entrevistas que ha concedido cuáles son estos hábitos: entrenamiento y dieta basada en vegetales. "Cuido mi alimentación desde hace tantos años que para mí es un estilo de vida", explica la modelo a Telva.

"Pero como de todo, muy sano y muy natural. No hago dietas, ni nada raro", aclara. "En mi nevera hay mucha fruta, mucha verdura, mucho chocolate, ¡que me apasiona! Pero siempre está llena porque tengo tres hijos y, claro, se llena y se vacía constantemente".

En concreto, el chocolate que más apasiona a Álvarez es el negro, es decir, el que tiene un alto contenido de cacao. De hecho, a la hora de comprarlo es más importante atender a ese porcentaje más que a la definición como negro.

"Como absolutamente de todo y no me puedo privar del chocolate negro", explicó Álvarez a la revista ¡Hola!. Tanto le gusta este alimento que le contó a El Mundo que siempre lleva en el bolso por si tiene un antojo a lo largo del día.

Pero, ¿es incompatible el consumo de chocolate con un estilo de vida saludable? A la vista está que no. El chocolate, si tiene un 80% de cacao o más, es un alimento saludable y esto se debe a que está cargado de flavonoides, que tienen un gran potencial antioxidante.

Así que el chocolate con un alto contenido de cacao no sólo no es malo, sino que es recomendable para la salud. De hecho, algunos estudios han declarado que el chocolate negro con alto contenido de cacao es cardioprotector.

Beneficios probados

"El consumo de cacao/chocolate incrementa la actividad antioxidante, modula la función plaquetaria e inflamación y disminuye la presión arterial sistólica y diastólica", destaca este estudio del CSIC y la Universidad Complutense de Madrid.

"Aunque no existe consenso sobre la cantidad óptima a consumir, puede sugerirse que el consumo diario de chocolate rico en cacao (y polifenoles) es una buena elección para reducir, al menos parcialmente, el riesgo cardiovascular", añade.

Ahora bien, algunos expertos sí que se han atrevido a señalar cuál es ración diaria razonable de chocolate. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, si nuestro chocolate tiene más de un 85% de cacao se pueden tomar a diario entre diez y 15 gramos.

Es decir, entre una onza y dos, dependiendo del producto. Y es que no todos los fabricantes hacen las onzas de chocolate con el mismo peso. Por supuesto, el resto de la alimentación también es un factor importantísimo a la hora de saber cuánto chocolate podemos tomar.

Porque, aunque el chocolate tenga efecto cardioprotector, si después nosotros seguimos una dieta basada en ultraprocesados o con un exceso de calorías, sus beneficios se van a ver reducidos. Álvarez ha explicado cuáles son sus hábitos alimenticios.

Según ella misma dice, sigue una dieta basada en alimentos vegetales desde hace tanto que ya es natural para ella, no tiene la consciencia de estar a régimen. Pero, eso sí, evita fundamentalmente tres tipos de alimentos.

"No como carne roja, a mis hijos sí que se la doy, pero yo no la como", cuenta la modelo. Tampoco toma alimentos fritos y sobre el alcohol ha dicho: "No bebo mucho, pero, si salgo con amigos, claro que tomo algo".

A esto hay que sumarle que Nieves Álvarez practica ejercicio con mucha regularidad. La clave del éxito es que la modelo siente que es fácil mantener este estilo de vida y la flexibilidad de permitirse disfrutar del chocolate y, de vez en cuando, de una copa con amigos.