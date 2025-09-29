Imanol Arias, 69 años, sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Me tumbo media hora y luego siempre hago esto"

Imanol Arias, a sus 69 años, sigue sorprendiéndonos por cómo se mantiene joven y en forma, siendo un ejemplo de vitalidad y salud natural.

Su día a día y su manera de relacionarse con la alimentación y el bienestar son el mejor secreto para inspirar a quienes quieren llegar lejos, por dentro y por fuera.

Arias es un maestro de los pequeños rituales que marcan la diferencia. Cada mañana, a las cinco en punto, comienza su día con un "cortadito" y con música inspiradora como la de Chambao.

Para él, la clave es empezar el día con presencia y serenidad: "Medito. Me he hecho habilidoso en ese trajín de abrazar mi aquí y mi ahora, entender que es posible la aceptación de los errores, la reconstrucción de sí y un nuevo comienzo. Es impedir que el viejo entre en mí", añade el conocido actor.

Su alimentación es uno de los pilares más importantes. "Nunca he sido una persona de grandes comidas, así que mi relación con la comida siempre ha sido buena", afirma.

"En general, creo que podemos comer menos de lo que comemos", asegura. Para Arias, es esencial consumir productos de temporada y locales, evitando los alimentos ultraprocesados.

Reconoce el valor de la comida casera y recuerda con cariño los platos tradicionales: "Antes de llegar a Madrid, yo venía de comerme unos bacalaos al pil pil y unos cocidos maravillosos que hacía mi madre".

Además, prefiere platos sencillos y bien elaborados. Aunque le gusta cocinar, no se considera a un chef: "Tengo cinco o seis cosas que hago muy bien y soy muy buen comprador".

"Me gustan los guisos y el horno, ahora practico muchas variedades de woks, tallarines y pollos rostizados", explica.

Siempre pide "ponme la cantidad que pueda terminar en el plato. Me da mucha pena ir a un sitio y no terminar la comida".

El deporte es otra pieza clave en la rutina de Imanol: "He sido muy malo en las disciplinas complicadas y lo que hago sobre todo es correr, de joven fortalecía los músculos".

El propio Arias ha manifestado: "Siempre salgo a correr, esté donde esté. Es mi forma de mantenerme vivo y sentirme bien conmigo mismo. En cualquier sitio, busco mi media hora para correr y, si puedo, aprovecho para ver la ciudad. Me ayuda a aclarar la mente y empezar el día con buenas sensaciones".

"Pero ahora con 69 años, aunque voy a fortalecer, me dan una pesa de seis kilos y otra de seis kilos, y me dicen que lo mío es por repetición, no por levantamiento", argumenta.

Dormir bien, para él, es sinónimo de salud: "Para el bien de mi familia, cuando llego de los rodajes me tumbo como una media hora y desconecto; de esa forma no hablo del rodaje. Para una buena salud, las claves son comer y dormir bien".

Más allá de lo físico, Arias destaca la importancia de cultivar el bienestar mental y emocional. Aboga por mantener una actitud positiva y abierta.

La rutina de Arias

"Estoy más sereno, he alcanzado un peso que no alcanzaba desde los 28 años. Es aprender a proponerse solo aquello que me apetezca en este tramo limitado que es la vida", admite.

La rutina diaria de Imanol Arias es una invitación a cuidarse de manera sencilla y consciente, desde la honestidad con uno mismo y el placer por lo auténtico.

Reconoce que la clave de la juventud está en vivir con coherencia, disfrutar de lo que uno da y aprender a escuchar las necesidades reales del cuerpo y el alma.