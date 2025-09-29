Helena Rodero, 49 años, farmacéutica: "Este tiempo debes esperar para cepillarte los dientes después de comer"

La experta explica cuántos minutos tienes que esperar para no dañar el esmalte de tus dientes.

Muchos creen que cepillarse los dientes justo después de comer es sinónimo de buen cuidado bucodental, pero lo cierto es que este hábito puede dañar el esmalte más de lo que imaginas.

Esta práctica, tan extendida, ha sido puesta en entredicho por expertos como la farmacéutica Helena Rodero, que lanza una clara advertencia: "Nunca cepilles los dientes después de haber comido. Espérate al menos media hora para no dañar el esmalte".

Cuando se come, especialmente alimentos ácidos o azucarados, el pH de la boca desciende. Ese entorno más ácido provoca que el esmalte dental esté más vulnerable y, si se cepilla demasiado pronto, el roce de las cerdas puede erosionar esta primera barrera de protección.

Por eso, la recomendación de los especialistas va mucho más allá de la mera rutina: esperar al menos treinta minutos tras las comidas es la mejor forma de proteger los dientes a largo plazo.

Pero no solo cuenta el momento: según Helena Rodero, la técnica de cepillado es igual de importante. "El cepillo no se coge como un cuchillo, sino como si fuera un lápiz y se hacen masajes circulares y no de arriba a abajo, como nos han enseñado siempre".

Este sencillo consejo ayuda a prevenir el desgaste dental y mejora la limpieza sin dañar las encías. Rodero también lanza algunos consejos útiles de higiene diaria.

El primero de ellos es guardar el cepillo en un lugar protegido para evitar que entre en contacto con bacterias del baño. "Guárdalo en un cajón o en un armario", recomienda Rodero.

Además, también señala que la limpieza del cepillo merece atención: "Lava tu cepillo todos los días con jabón. No hace falta que sea ninguno especial".

Tampoco hay que olvidar enjuagar la boca antes de cepillarse para que resulte más eficaz: "Aclara la boca antes de cepillarte los dientes. Así eliminas los residuos de comida y evitarás que se queden dentro del cepillo y se pudran".

La experta añade una advertencia sobre otro hábito, frecuente en las mañanas: "Nunca desayunes sin haberte enjuagado la boca. O llevarás todas esas bacterias abajito (al estómago)".

Son pequeñas rutinas que, aplicadas cada día, pueden marcar una diferencia real en la salud bucodental.

Esperar para cepillarse, elegir la técnica adecuada y cuidar el cepillo son gestos tan simples como eficaces. Siguiendo estos consejos de Helena Rodero, se puede prevenir el desgaste dental y disfrutar de una boca sana.

Rodero es una farmacéutica española con una dilatada trayectoria profesional que combina ciencia, divulgación y atención al público.

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Alcalá y formada también en Alemania, ha trabajado en la industria farmacéutica como auditora de calidad y durante 14 años regentó su propia farmacia, donde desarrolló una gran vocación por el trato directo con los pacientes.