Álex González, 45 años, rotundo sobre cómo perdió 10 kilos en 3 meses: "No hago dieta, pero hay algo que no como nunca"

Seguir dietas estrictas y tener un estilo de vida muy restrictivo puede llegar a ser perjudicial y contraproducente si a lo que aspiramos es a vivir de forma más sana. Probablemente la clave esté en la flexibilidad y en evitar los extremos en nuestros hábitos diarios.

Esta es la estrategia del actor Álex González, conocido por la serie El Príncipe, que acudió recientemente a El Hormiguero de Antena 3 para hablar sobre su nueva película, La sospecha de Sofía. Ahí aprovechó para hablar de su rutina de autocuidado que, sin hacer excesos, le ha permitido adelgazar diez kilos en tres meses.

Como explica el mismo González, "no hago dieta, lo reconozco, y hago como todos: si algún día me veo una lorcilla, pues luego estoy dos días sin comer pan. Tengo una noción de lo que son proteínas, grasas e hidratos de carbono y lo que sí procuro es no comer productos envasados". Aunque admite alguna confusión: "¿Para ti el pavo es comida real o procesada?".

El actor se refiere a una alimentación flexible basada en evitar excesos de hidratos simples y priorizando la 'comida real': frutas, verduras, cereales integrales, pescado y frutos secos. Se trataría de un concepto conocido como 'mindful eating' o dieta consciente, donde se priorizaría la adherencia en lugar de la rigidez y se busca la sostenibilidad a largo plazo.

Por su parte, González también hace una pequeña referencia a los envasados, cuestionando si son o no "comida real". En este aspecto, cabe recordar que existen los buenos y malos procesados, mientras que los ultraprocesados son desaconsejables en cualquier caso. Uno de los sistemas de clasificación más usados actualmente sería el sistema NOVA.

El actor también ha hablado sobre la importancia de la salud mental en el autocuidado. El cuidado físico y psicológico deben ir de la mano, explica, y él intenta llevarlo a cabo mediante la práctica diaria de la meditación: "Cuando he tenido que ir al psicólogo lo he hecho y lo recomiendo a todo el mundo. Además, cada día medito".

El intérprete admite que al principio encontraba la meditación frustrante, "pero hay muchas maneras de meditar, como la meditación activa, en la que no necesitas dejar tu mente en blanco", apunta. De nuevo, hay una base científica: los ensayos clínicos confirman los beneficios de la meditación para reducir el estrés, mejorar la regulación emocional y favorecer la plasticidad cerebral.

Finalmente, González ha hablado en más de una ocasión sobre sus necesarias preparaciones físicas para determinados papeles. "Entrenaba seis días a la semana, con entrenamientos muy cortos, de unos cincuenta minutos, y muy intensos. Intentaba hacer un grupo muscular al día y trabajar cada uno de ellos al menos dos veces a la semana con diferentes estímulos".

Entre los ejercicios que describe están los pesos altos y descansos activos, haciendo abdominales entre series. "Y si tenía alguna escena más comprometida, ese día hacía entrenamiento doble", confiesa. En este aspecto, la evidencia científica corrobora que los entrenamientos de alta intensidad y volumen moderado sí favorecen la hipertrofia o ganancia muscular.