TheGrefg (28 años), que perdió 7 kilos de grasa y ganó 4 de músculo en sólo 4 meses: "Hice esto todos los días"

El streamer David Cánovas, al que en internet conocen como TheGrefg, ha sido otra de las celebridades españolas que se han sometido al reto de posar para la portada de Men’s Health. Y ha demostrado que, con compromiso, en pocos meses se pueden ver resultados.

La revista ofrece los números de su transformación física: pasó de pesar 74,6 kilogramos a 70,9 kilogramos. Es posible que parezca un cambio menos radical que el de otras celebridades que han pasado por esta portada, pero lo importante está en los detalles.

Redujo su porcentaje de grasa corporal del 26,5% al 17,7% y añadió a su cuerpo 3,5 kilos de masa muscular, todo ello en sólo cuatro meses. "Lo más duro, sin duda, ha sido seguir siendo TheGrefg mientras cambiaba mis hábitos", explicó él mismo.

El streamer señala que para lograr este cambio ha tenido que entrenar a diario, respetar la dieta que le han sugerido, descansar "y mantener la motivación sin descuidar mis vídeos y mis directos", señaló en la entrevista para la revista.

Tal y como pudo verse en la portada que protagonizó, el streamer lo consiguió con éxito a pesar de que el entrenador que le ayudó en el reto explicó que TheGrefg era una persona muy sedentaria. Eso sí, el entrenador destacó que fue disciplinado desde el principio.

"Ha sido una presión y un estrés añadido al trabajo que ya tenía, pero estoy súper orgulloso", confiesa. Añade que se siente de esta manera especialmente cuando revisa las cifras de esa pérdida de grasa y ganancia de músculo.

Si bien TheGrefg se consideraba como una persona sedentaria también explicó que es "un 'picao'" y que intenta perseguir siempre sus objetivos. De hecho, se apuntó al reto como parte de una apuesta. Ahora, sin embargo, ha comprobado que los resultados merecen la pena.

Contra el sedentarismo

Como buen streamer, posó en la portada de Men’s Health caracterizado como el personaje protagonista de la saga de videojuegos God of war. Estos videojuegos exploran la mitología de la Antigua Grecia y su personaje principal es un guerrero hipermusculado.

"El deporte me da equilibrio, salud y motivación. Quiero transmitirlo porque en nuestro mundillo se habla poco de hábitos positivos", destacó TheGrefg. Las sesiones de streaming y las partidas de videojuegos requieren de mucho tiempo sentado.

Si bien pueden ser divertidas e, incluso, contribuir a generar comunidades, este streamer pone en valor la práctica del ejercicio para conseguir un estilo de vida entre los jugadores de videojuegos equilibrado. "El deporte y la vida sana pueden cambiarte la vida", apunta.

Además, es un ejemplo de que en poco tiempo se puede lograr un estado físico óptimo para continuar con un estilo de vida activo. Si bien sus resultados son impresionantes, es importante que estos sean sólo el primer paso a una vida activa.

"Dormía pocas horas y el descanso es fundamental. Aun así, logró mantener la disciplina y superar las dificultades. Bajar siete kilos de grasa y ganar cuatro de músculo no es casualidad", explicó su entrenador, Sergio Peinado.

"Para mí lo más importante era sentirme mejor y mantener un estilo de vida equilibrado", subrayó TheGrefg. Aunque los resultados son visualmente muy buenos, el streamer lleva razón al destacar que el mayor cambio se produce en la propia salud.

A pesar de tener sólo 28 años, es importante mantener un peso y una proporción saludable de masa muscular y de grasa para favorecer la movilidad y un riesgo cardiovascular bajo a medida que vamos cumpliendo años.

La manera de lograr una mejor salud a lo largo de la vida es, por tanto, no abandonar los buenos hábitos. Y eso es lo que ha hecho TheGrefg. Con sólo un vistazo a sus redes sociales se puede observar que ha seguido manteniendo su forma física e, incluso, está más musculado.