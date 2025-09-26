Una joven enfermera española que trabaja en Noruega, alto y claro: "Aquí ahorro 2.300 euros todos los meses"

Este mismo verano hemos visto en España cómo el gremio de las enfermeras se ha puesto en lucha por unas mejores condiciones en nuestro país. Muchas de ellas están haciendo las maletas y partiendo a países cercanos en los que las condiciones son mejores

Un destino muy deseado entre estas profesionales es Noruega, que ofrece salarios muy atractivos para los españoles y también condiciones excelentes para algunos trabajadores. Así lo explica una enfermera española que trabaja en el país escandinavo en su Tik Tok.

La sanitaria se propone en un vídeo hacer un cálculo de cuánto ahorra cada mes trabajando en Noruega y sus seguidores españoles se han mostrado muy impresionados por la suma total en euros que alcanza. Una cifra impensable en España para un joven.

"¿Cuánto ahorro al mes trabajando en Noruega? Lo primero es que yo trabajo a través de una empresa, entonces no pago ni alquiler, ni luz y el agua en Noruega es gratis", afirma la enfermera española. Ahorra una buena cantidad en gastos fijos.

A la hora de hacer la compra, esta enfermera calcula que se gasta al mes 200 euros. Ahora bien, en los comentarios especifica que comparte estos gastos con su novio y, además, es vegetariana y, por lo tanto, no paga carne, ni pescado.

En otros vídeos de su perfil cuenta que los precios en Noruega son muy altos, también en los supermercados. Ha destacado que el precio de la carne y el alcohol le sorprendieron especialmente por ser muy altos cuando llegó a este país escandinavo.

La enfermera sigue contando gastos mensuales y confiesa que gasta 50 euros en transporte y otros 50 euros en el gimnasio. Lo que hacen 100 euros más a la cuenta. Los precios en estos aspectos no son muy diferentes a los de España.

Condiciones y salarios

En cuanto al ocio, la enfermera explica que ha estado gastando al mes entre 300 y 400 euros al mes. La razón por la que el alcohol es tan caro en Noruega es porque acumula muchos impuestos y, por eso, tomar una cerveza en un bar puede costar unos 10 euros.

Estos son los gastos que la enfermera ha confesado tener: "En total, suelo gastar entre 700 euros u 800 euros al mes". Pero, ¿cuánto ingresa cada mes?, ¿cuál es el salario que pagan en Noruega que tan atractivo hace el país a las enfermeras?

"Yo gano 3.000 euros", explica la enfermera. "Por lo que cada mes puedo ahorrar unos 2.200 euros o unos 2.300 euros". Sin duda, un nivel de ahorro mensual impensable para un joven trabajador en España y que hará posible aumentar su riqueza.

Mientras tanto, en España el Ministerio de Sanidad ha calculado que se necesitan unas 100.000 enfermeras para tener un ratio enfermera-paciente parecido al que hay en la Unión Europea, pero por desgracia muchas enfermeras que formamos terminan emigrando.

Se ha contabilizado que en los seis primeros meses de 2025 se han producido 1.000 solicitudes de enfermeras españolas para trabajar en el extranjero. Pero, ¿qué les empuja a dejar España y ejercer su profesión en el extranjero?

No sólo son los sueldos bajos. El Consejo General de la Enfermería (CGE) denuncia también inestabilidad laboral, los contratos por días y la escasez de reconocimiento en la profesión son otros de los factores que han restado atractivo a la enfermería en España.

Otros de los países que resultan muy atractivos a las enfermeras españolas son Estados Unidos, Irlanda, Suiza, Australia, Reino Unido o los Países Bajos. En todos ellos, encuentran finalmente un estilo de vida más desahogado, aunque lejos de casa.